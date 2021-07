Moviment veïnal

"Carrer", 30 anys d'informació a Barcelona

Per celebrar les tres dècades que la revista Carrer circula pels barris de la nostra ciutat, el número 157 conté un dossier que vol ser un modest homenatge a la premsa de proximitat, que s'ha proposat donar veu als que no solen tenir-la i apropar-se als barris i la seva gent. Un periodisme militant i sempre enfrontat a la precarietat que, estem convençuts, continua sent útil i necessari.

Com necessari és el relleu generacional en tants espais i projectes comunitaris, com ara les associacions veïnals i el mateix equip de Carrer. Us en fem cinc cèntims a l'editorial i la carta que firma l'estimat Andrés Naya, ànima mater de la la nostra (vostra) revista.

A més, ens ocupem de molts altres temes en aquest número, com per exemple la resposta ciutadana a la realitat de l'amiant.