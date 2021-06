Finançament

Presenten en el Congrés dels Diputats un informe sobre l'empobriment valencià

L'entitat ciutadana Decidim ha elaborat un informe sobre l'empobriment valencià l'any 2020, en el qual s'expliquen els greuges comparatius respecte a la resta de l'estat i les conseqüències socials per a 5 milions d'habitants. Com a dada significativa, el País Valencià acumula un deute il·legítim de 50.000 milions d'euros, totalment impagables, però que llastren totes les polítiques econòmiques.

Aquesta acció s'emmarca en la llarga campanya de l'entitat per a denunciar l'infrafinançament valencià i els efectes nocius per al conjunt de la població.

La coordinadora de Decidim, Zahia Guidoum, ha declarat:

"Volem generar consciència sobre un problema estructural, que genera grans injustícies cap al poble valencià, que és l'única comunitat pobra, no sols d'Espanya, però també a nivell europeu, que paga com si anara rica. El 25% del nostre pressupost, ara mateix, amortitzarà un deute il·legítim que ens deixa sense capacitat per a atendre correctament les profundes necessitats socials del nostre poble. Aqueix és el missatge que volem transmetre. Això no va de números, va de persones".

L'acte serà el dia 22 a les 11.30 h, a la sala Clara Campoamor del Congrés i comptarà amb la participació de la diputada per Castelló, Marisa Saavedra, el diputat i president de la Comissió de Pressupostos del Congrés Txema Guijarro, la coordinadora de Decidim, Zahia Guidoum, el portaveu de la plataforma ciutadana Crida pel Finançament, Antoni Infante i el coordinador d'economia Decidim Xavier Tarazona.

L'acte comptarà amb representants de gran part de l'arc parlamentari.