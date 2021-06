Pensions

La Intersindical rebutja la reforma de les pensions perquè suposa l’abolició pràctica de la jubilació anticipada

Davant l’anunci d’un nou acord en matèria de pensions entre CCOO, UGT, CEOE, CEPYME i el Govern espanyol, des de la Intersindical, a partir de la informació publicada i a l’espera de conèixer el text acordat definitiu, manifesta el següent:

Considera que el govern espanyol, conjuntament amb les patronals i els sindicats estatals CCOO i UGT, han acordat una nova reforma del sistema de pensions que consolida les retallades acordades per aquests mateixos actors el 2011 en el marc de la darrera crisi del sistema. Aquella «reforma» va suposar una disminució de vora el 25% dels imports de les pensions.

Aquesta és la primera part d’un acord sobre les pensions que ha exigit la Unió Europea a canvi dels anomenats fons de reconstrucció New Generation.

L’anunci de l’eliminació de l’anomenat factor de sostenibilitat no és la bona notícia que alguns volen fer creure, ja que ja s’ha anunciat que abans d’acabar l’any hi haurà una nova fórmula (anomenada factor d’equitat intergeneracional) que busca els mateixos efectes, conduint a la generació del 'baby boom' a una reducció de les seves pensions.

Aquesta reforma anuncia diverses retallades per a les noves pensions: augment a 35 anys del període de cotització que serveix per calcular les pensions i l’aprovació d’un nou factor de sostenibilitat.

La Intersindical considera especialment greu que les pensions mínimes continuïn sense equiparar-se al SMI català de referència. D’acord amb la proposta llançada el 2020, creu que el SMI a Catalunya hauria de ser de 1.350€ bruts al mes i que aquesta també hauria de ser la pensió mínima al nostre país.

Per tots aquests motius, la Intersindical rebutja tant les formes com el contingut de l’acord perquè entén que no reforça el sistema públic, allarga l’edat de jubilació i el període de càlcul i a la pràctica suposa l’abolició de la jubilació anticipada. Pel secretari general de la Intersindical, Sergi Perelló: «La millor manera de garantir el futur de les pensions és creant llocs de feina estables, amb bones condicions i salaris justos».