cabal ecològic

La CUP vol que el Consell Comarcal del Tarragonès acordi l’alliberament de cabal ecològic del Francolí

El canongí Oriol Olivé demà deixarà de ser el representant cupaire al Consell Comarcal, i el substituirà la regidora tarragonina Eva Miguel

Les cupaires portaran la proposta per l’alliberament de cabal ecològic i renaturalització del tram final del riu Francolí en format de moció al Ple del Consell Comarcal de demà. En les darreres setmanes hi ha hagut diferents episodis de mort d’exemplars de peixos i altres espècies al tram final del riu. Aquests successos venen donats per la manca d’un cabal ecològic al Francolí, que hauria de tenir cabals d’aigua durant tots els mesos de l’any, que garanteixi l’hàbitat de les diferents espècies, com l’anguila, que es troba dins el llistat vermell d’espècies en perill d’extinció de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).

Les anticapitalistes volen que el Consell Comarcal del Tarragonès acordi instar al Govern de la Generalitat i al Departament de Territori i Sostenibilitat que apliqui els cabals previstos pel riu Francolí per poder revertir les condicions de les masses d’aigua del riu i a la renaturalització del tram final del riu; així com instar als diferents municipis que apliquin com a mesura preventiva, i amb caràcter d’urgència, actuacions de pesca elèctrica en els diferents trams del riu.

Finalment, les formacions expliquen a inicis de l’actual mandat les regidores de la CUP del Tarragonès van pactar repartir-se la representació al Consell Comarcal. Durant aquest dos primers anys l’Oriol Olivé, regidor de Som Poble a l’Ajuntament de La Canonja, ha sigut el representant de les cupaires a la institució comarcal i demà efectuarà la seva renúncia al càrrec. Aquest serà substituït per l’Eva Miguel, regidora a l’Ajuntament de Tarragona, que prendrà el càrrec el proper mes de juliol fins a final de mandat.