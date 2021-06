La CUP Mollet reclama més atenció municipal a la prevenció d'incendis

La CUP Mollet ha reclamat a l’ajuntament que prengui mesures urgents per millorar la prevenció d’incendis al municipi atenent a les alertes que anticipen que la d’enguany serà una campanya amb un elevat risc per les condicions climatològiques que es donen.

Des de l’assemblea molletana es recorda que les precipitacions d’aquesta primavera han estat més baixes del normal i això ha generat importants bosses de sequera al territori i això sumat al fet que les temperatures que es preveuen seran una mica més elevades del que és habitual poden comportar un important perill potencial.

En aquest sentit, Xavier Herrera, membre de la CUP Mollet, ha instat l’ajuntament a “engegar una campanya de prevenció que contempli operacions de neteja i reducció del combustible vegetal tant a zones com el parc rural de Gallecs o l’espai dels Pinetons com a determinats espais urbans que es troben en condicions perilloses, talussos de les vies, etc.”

Per a Herrera atenent a que es preveu un inici força actiu de la campanya d’estiu, “és imprescindible també augmentar i millorar els recursos tècnics, materials i humans dels equips de vigilància que presten servei, des dels equips d’Agents Rurals, al parc de bombers de la ciutat, -depenent de la Generalitat- o al voluntariat de l’ADF i augmentar la freqüència del patrullatge i vigilància sobre els punts més sensibles del territori”.

El portaveu cupaire, ha lamentat que “quan som a les portes de dates molt assenyalades a la campanya, com les festivitats de St Joan i de St Pere i atenent també el canvi d’hàbits que provocat la pandèmia, augmentant exponencialment la pressió humana sobre els espais naturals, encara no s’hagi posat un urgentment en marxa des de l’ajuntament una campanya potent de senyalització i sensibilització ciutadana per informar i prevenir sobre el risc d’incendi i de les seves conseqüències”.