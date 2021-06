lluita institucional

La CUP de Reus reclama tornar als plens presencials amb test d’antígens

La Candidatura d’Unitat Popular demana recuperar la presencialitat dels plens de l’Ajuntament de Reus amb totes les garanties sanitàries. Com a mesura de prevenció, proposen la utilització de test d’antígens “pagats pels mateixos grups municipals”. La portaveu del grup cupaire, Marta Llorens ha etzibat “les comissions informatives ja són presencials i cal continuar avançant per tornar a la normalitat dins de l’ajuntament”.

En aquest sentit, recorda que fa mesos que la CUP és partidària de realitzar plens presencials per garantir la qualitat dels debats. Des del grup municipal s’assenyala que “des d’una pantalla la interacció amb la resta del consistori es fa molt més difícil” i que “si el govern de Pellicer es resisteix a no celebrar els plens de manera presencial és per mantenir una situació de comoditat i control vers la resta de grups polítics”.

A més, la CUP troba “una tonteria” no poder utilitzar la taula presidencial de la sala de plens a les comissions informatives per optimitzar l’ús de la sala. La portaveu critica la postura passiva de la resta de grups municipals, ja que “fa dies tots els grups reivindicaven la tornada a la sala de plens de manera òptima però ahir ens vam trobar amb una situació lamentable, on no es podia utilitzar la taula presencial i les tècniques s’havien de seure als bancs”. Una mesura que Llorens titlla com “burgesa i classista”.

Per tal de complir amb els protocols de protecció, la CUP proposa que tots els regidors i regidores es facin un test d’antígens abans del ple i que cada grup municipal n’assumeixi el seu cost. “Creiem que si se segueixen totes les mesures de protecció sanitàries, no hi ha cap inconvenient en tornar a la presencialitat”, ha indicat Llorens.