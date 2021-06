lluita institucional

Guanyem Badalona denuncia que Albiol ha amagat que l’Estat espanyol és a punt d’intervenir el seu govern municipal

El govern municipal ha amagat fins avui —l’endemà del Ple Extraordinari on el govern del PP va aprovar un pressupost d’inversions de 78 milions d’euros amb l’únic suport del PSC— un informe de la Intervenció Municipal de Badalona que alerta de “les greus conseqüències” que pot tenir el “greu problema de gestió que té l’Ajuntament” que ha portat que es dispari el Període Mitjà de Pagament (PMP) fins arribar als 210 dies aquest mes d’abril. El PMP és l’índex pel qual el Ministeri d’Hisenda calcula el temps que triga un ens local a pagar les factures als seus proveïdors i que, per Llei, no pot superar els 30 dies.

La Intervenció Municipal indica que ja es va alertar l’alcalde d’aquesta situació en reiterades ocasions, sense que Albiol prengués cap mesura, i que la situació ha arribat a un nivell tal que ha abocat l’Ajuntament a una intervenció per part del Ministeri d’Hisenda, en virtut del que indica l’article 18 de la LO 2/2012. Això vol dir que el Ministeri podria retenir tots els ingressos del consistori fins al pagament de la darrera factura a proveïdors, la qual cosa faria inviable qualsevol inversió o nou programa que es volgués impulsar durant els pròxims anys.

A més, Intervenció també alerta que la confiança dels bancs amb l’Ajuntament ha decaigut, la qual cosa comportaria que no es pugui aconseguir crèdit bancari o tenir pitjors condicions competitives per poder finançar inversions. L’informe il·lustra la preocupació, que ja ha fet arribar el Banc Sabadell, entitat que actualment és el major proveïdor de crèdit bancari del consistori. La situació no seria cap novetat, ja que l’anterior govern d’Albiol ja va ser intervingut per l’Estat en el seu segon any de mandat, el 2012.

Aquesta intervenció de l’Estat implicaria que les inversions aprovades en el Ple Extraordinari d’ahir no es podran executar perquè l’Estat controlaria directament ingressos i despeses, com a conseqüència d’una pèssima gestió del govern del PP.

El president del Grup Municipal de Guanyem, Toni Flores considera que “aquesta mala gestió extrema i aquest engany d’Albiol, fan impossible qualsevol fair play amb el seu govern”.

Guanyem també recorda que el PMP a proveïdors es va disparar d’ençà la moció de censura de PP i PSC al 2018, quan es va interrompre la gestió del govern del canvi liderat per Dolors Sabater amb Guanyem Badalona en Comú, ERC i ICV-EUiA. la qual cosa demostra, segons la portaveu del grup municipal, Nora San Sebastián, “que cal ja un nou govern que es preocupi de treure l’Ajuntament del pou d’irresponsabilitat, frivolitat i electoralisme propagandístic en què està immers ara mateix”. Ha afegit que “cal recuperar el programa del canvi que es va interrompre el 2018 amb la irresponsabilitat de la moció de censura que va liderar el PSC amb el suport del PP”. Per això ha anunciat una ronda de contactes amb els diferents grups municipals de l’oposició per cercar una actuació conjunta davant d’aquesta nova crisi institucional.