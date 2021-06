Es considerat com el primer manifest ecologista de la història

La carta del Cap indi Seattle (1855)

Seattle (o Seathl) (1786-1866) era molt jove quan George Vancouver va arribar als territoris indis per fer mapes de la regió. Fins aleshores, els Duwamish i Suquamish (les tribus de la seva mare i del seu pare) havien tingut molt poc contacte amb l’home blanc. A Seattle li va agradar molt la feina d’en Vancouver; potser per això, anys més tard va defensar la coexistència pacífica amb els colons. Encara era jove quan va esdevenir cap de la tribu. Seattle va quedar impressionat per la tasca que duien a terme els missioners catòlics francesos, per la qual cosa, cap al 1830 va decidir convertir-se al Cristianisme, batejant-se amb el nom de Noè.

En els anys ‘50 els assentaments de l’home blanc havien començat a créixer i prosperar, cada cop arribaven mes colons a la zona, i el 1855 el governador del Territori de Washington, Isaac Stevens, va reunir a totes les tribus per proposar un nou tractat. Aquest tractat exiliava els indis a una reserva i donava al govern el control de les seves terres. El conflicte va durar molts anys, malgrat que en Seattle va negociar en favor de la pau. Finalment es va retirar a un petit territori cap a l’oest, on va passar els darrers anys de la seva vida.

"On són els matolls, els plançons? Desapareguts! On és l’aire? Desaparegut! Hem de dir adéu als poltres ràpids i a la caça. Què significa això? Això significa la fi de la vida i el començament de l’extinció".