Memòria independentista

40è aniversari del concert "Som una nació" al Camp Nou

Fa 8 anys, Radio Televisió de Cardedeu (RTVC) va editar el DVD "Som una nació 1981". L'Emissora havia enregistrat més de tres hores del concert i parlaments.

Les imatges inèdites tenen un gran valor històric pel que va representar aquell concert. Cal recordar que feia només tres mesos del cop d'Estat de Tejero i el dia abans, la Guàrdia Civil s'havia presentat a Cardedeu per precintar l'emissora. A més, de la difusió de l'anomenat "Manifesto dels 2.300" i l'acció de Terra Lliure contra un dels que ho havien signat.

Dins d'aquest marc, l'acte al Camp Nou sota el lema "Som una nació", organitzat per la Crida a la Solidaritat va ser el primer gran esdeveniment de la societat civil en defensa de la llengua, la cultura i la nació catalanes. Podríem dir amb tota la certesa del món que aquest acte és el referent històric de l'acte de dissabte passat, molt més enllà del concert de Lluís Llach de 1985.

A més de les imatges inèdites del concert, el DVD es complementa amb entrevistes a Àngel Colom, Al Tall i Marina Rossell, així com els membres de RTV Cardedeu que van enregistrar l'acte 'Som una nació' al Camp Nou. Precisament Rossell comenta que un dels seus músics li va demanar si en amb els intruments es podien passar unes octavetes a l'interior del Camp, a la qual cosa va accedir, ja que als músics i cantants no els escorcollarien. Resulta que aquelles octavetes eren el primer document públic de l'organització armadaTerra Lliure.

En aquell acte, com es veu en el reportatge va cantar una cançó dedicada als presoners de Terra Lliure que es trobaven en presons espanyoles, mentre el públic i unes grans pancartes sota el lema "Llibertat patriotes Catalans" es passejaven per un dels laterals del camp.

A més de Rossell i Llach, hi van actuar Al Tall, La Trinca i altres artistes, que han cedit de franc els drets per poder fer el DVD. Els diners que es recaptin es destinaran a finançar l'Associació d'Amics de Ràdio Televisió Cardedeu, entitat sense ànim de lucre que gestiona la televisió, i que actualment passa per moments complicats econòmicament.