Revertim la situació: evitem les eleccions

La confusió estratègica independentista i l’auge i la previsible ofensiva de la ultradreta espanyolista exigeix no deixar que el nou govern aprofundeixi la desorientació i les lluites fratricides

Poble Lliure ha exigit en diverses ocasions la formació d’un govern nacional i popular (tan ampli com fos possible però amb objectius nítids i ben definits) que assumís els dos reptes principals que té ara el poble català: construir una estratègia de ruptura amb l’estat, a dins i fora de les institucions, iniciant la preparació dels elements de poder que ens permetin desbordar la negativa de l’estat a una solució democràtica pel futur del nostre poble i liderar la recuperació social i econòmica de la crisi basada en els interessos de les classes populars. De la mateixa manera, enteníem i entenem que qualsevol Govern que no neixi de l’acord entre, com a mínim, les tres forces independentistes aprofundirà la desorientació i les lluites fratricides.

Un govern on també pensàvem que la coalició de la CUP i Guanyem havia de tenir-hi un paper el més actiu possible, entenent que es donaven les condicions materials per a que això revertís en pro dels nostres objectius polítics. D’una banda l’independentisme havia tornat a guanyar a les urnes i, de l’altra, aquest havia fet un gir clar cap a l’esquerra. Però la candidatura no va assumir aquest repte i es va quedar a mig camí, forjant un acord (clarament insuficient, sobretot en termes de ruptura democràtica per la independència, tal i com el 85% de la militància de la CUP-Guanyem va considerar) només amb ERC i que no contemplava la seva entrada a govern.

Arran dels darrers esdeveniments però aquesta necessitat és més viva que mai. Tant ERC com Junts han demostrat que avantposen els seus interessos partidistes a la construcció d’una estratègia per l’alliberament del país i que no tenen un projecte definit de com avançar cap a la independència. Fins al moment, la CUP-Guanyem tampoc ha posat a sobre la taula línies d’actuació clares en aquest sentit. A banda de la situació generada en les negociacions per formar govern a Catalunya, l’extrema dreta espanyola s’ha vist molt reforçada després de les darreres eleccions a Madrid i això fa preveure un augment dels escenaris de repressió a curt termini i una gran ofensiva, si són capaços de fer-se amb el poder. Entenem que, davant la nova situació, cal que Guanyem i la CUP assumeixin la responsabilitat que el poble català els ha donat i liderin una nova proposta. No podem perdre dos anys més, necessitem les eines de poder necessàries creades i en marxa, tant per poder-nos defensar com per poder pensar en nous possibles embats. I entenem doncs que la unitat popular hauria de treballar de manera urgent per:

Renegociar i concretar, amb tots els actors, l’acord existent amb ERC en termes de ruptura democràtica per la independència i establir com a prioritat de qualsevol acord la construcció estructures d’institucionalitat republicana, independents de la legalitat espanyola. Desenvolupar els acords socials i econòmics del pacte, concretar-los, definir millor les prioritats i negociar els responsables polítics de tirar-les endavant. Si les converses avancen, reobrir el debat al si de la CUP-Guanyem sobre la necessitat d’entrar en aquest govern i negociar-ne les condicions.

A més, Poble Lliure presentarà en breu una proposta tàctico-estratègica sobre les eines necessàries per desplegar la lluita per la República catalana que esperem serveixi per ajudar a clarificar quines haurien de ser són les tasques centrals de l’independentisme en l’actual escenari.