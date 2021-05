Rius

La CUP Tarragona exigeix l‘alliberament de cabal ecològic al Francolí i la renaturalització del tram final del riu

La Candidatura d’Unitat Popular senyala com a responsables de la sequedat del riu Francolí al fins ahir conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), donat que s’està incomplint la Directiva Marc de l’Aigua. La formació exposa que el règim hidrològic natural del riu Francolí és permanent, és a dir que hi hauria de baixar aigua tot l’any i “si el riu s’asseca és degut a impactes hidrològics com l’extracció d’aigua excessiva”.

La diputada de la CUP Laia Estrada explica que si l’estat ecològic d’un riu no és bo “s’han d’aplicar mesures per mitigar l’impacte i afavorir la seva restauració” i, en el cas concret del Francolí, però també del Siurana, “representa l’alliberament de cabal ecològic”. En aquest sentit, la diputada cupaire ha explicat que ha entrat a registre al Parlament una pregunta per tal de saber quines mesures s’han aplicat per donar compliment a la Directiva Marc de l’Aigua.

Per altra banda, la consellera Eva Miguel explica que aquesta situació ha comportat la mort de molts peixos autòctons que estan amenaçats, incomplint la Directiva Hàbitats de la Unió Europea sobre la conservació d’espècies. La cupaire alerta de la situació concreta de l’anguila, “que es troba dins el llistat vermell d’espècies en perill d’extinció de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN)”. Per aquest motiu, insten l’Ajuntament de Tarragona a dur a terme la restauració fluvial del Francolí des d’una perspectiva de renaturalització correcta del tram final del riu i que aquesta “vagi en consonància amb la recuperació del cabal”.

La regidora Inés Solé recorda que l’Ajuntament s’havia compromès fa un any a fer actuacions de pesca elèctrica per evitar la situació actual. Amb tot, Solé explica que aquesta iniciativa, a banda que no s’ha dut a terme, “és un pedaç”, i és del parer que qualsevol acció hauria d’anar de la mà de les entitats ecologistes, i proposa “coordinar conjuntament accions de voluntariat de custodia fluvial, replicant models d’èxit com el del riu Glorieta”.

Finalment, la formació anuncia que presentarà una moció al Consell Comarcal del Tarragonès per tal que la Generalitat compleixi amb la Directiva Marc de l’Aigua i els diferents Ajuntaments per on passa el Francolí duguin a terme la renaturalització del Francolí i, com a mesura preventiva i amb caràcter d’urgència actuacions de pesca elèctrica, fins que no se’n garanteixi el cabal.