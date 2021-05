eleccions a Escòcia

La CUP-NCG: "Cal que l’independentisme català miri cap a Escòcia i la Comunitat Internacional i no cap a la Taula de Diàleg"

La CUP ha fet una valoració sobre el triomf independentista a Escòcia en les eleccions celebrades dijous passat on manifesta que "Cal que l’independentisme català miri cap a Escòcia i la Comunitat Internacional i no cap a la Taula de Diàleg, on el govern de l’Estat no ha mogut cap postura més enllà de seguir exercint la repressió contra el moviment. Cal treballar per sincronitzar els tempos d’un nou referèndum amb el poble escocès amb l’objectiu de forçar el debat sobre el dret a l'autodeterminació a escala europea".

També remarca que "el procés d’autodeterminació escocès contrasta amb el de Catalunya on després de 14 processos electorals consecutius i majories clares a favor de l’autodeterminació, en comptes de referèndum hi ha més de 3.300 persones represaliades i un Govern a l’exili i a la presó".

A les eleccions celebrades dimecres passat a Escòcia, l’independentisme ha tornat a guanyar amb una àmplia majoria. Aquest fet significa que el referèndum d’autodeterminació amb Gran Bretanya torna a estar sobre la taula per mandat democràtic. En aquest sentit, la CUP-NCG espera que Londres respecti la demanda majoritària del poble escocès i no s’oposi a la voluntat popular.