Investidura

L’Assemblea exigeix un Govern del 52% per la independència

L’Assemblea Nacional Catalana ha anunciat aquest matí el posicionament i les accions que emprendrà l'entitat davant la falta d'entesa per formar un Govern del 52% per la independència. La presidenta, Elisenda Paluzie, ha fet lectura del comunicat de l’Assemblea davant la porta del Parlament de Catalunya. Ho ha fet acompanyada de membres del Secretariat Nacional:



“La nit electoral del 14 de Febrer a l’Assemblea estàvem satisfets i il·lusionats. Havíem superat el 50% del vot independentista amb escreix, un repte que l’entitat s’havia marcat fa dos anys en el seu full de ruta.



El 28 de febrer ens vam manifestar a Plaça Catalunya per posar en valor el 52% de vots directes a partits independentistes. El poble no havia fallat, i era el moment de demanar als electes independentistes que actuessin en correspondència amb la voluntat dels electors, conformant un govern de concentració que avancés cap a la independència.



Quan van sorgir esculls en la negociació entre partits que ens interpel·laven directament, com el de l’espai de coordinació estratègica de tot el moviment, vam intervenir per contribuir a trobar un acord, amb alguna proposta que vam fer pública i moltes reunions discretes. Però malgrat que ens semblava que avançàvem, i tots els implicats feien cessions, tot es va trencar entre els dos partits majoritaris de l’independentisme fa uns dies. Nosaltres no ho entenem, i bona part de la base independentista està perplexa, decebuda i emprenyada. La ciutadania mereix una explicació.



Encara hi ha l’oportunitat, segurament la darrera, de donar resposta als anhels de la majoria del 52% que vol la independència, amb un govern nítidament independentista, que faci passes fermes per avançar cap a la independència i que compti amb el suport dels 74 escons independentistes.



És per això que emplacem la base del moviment popular per la independència a la concentració que farem aquest diumenge a la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat, a les 11:30.

La gent va ser clau per posar la independència al centre, la gent va ser clau per fer el referèndum de l’1 d’octubre contra la violència de l’Estat espanyol, i ara la gent li ha de dir als partits: