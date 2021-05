Parlament

Guanyem Catalunya reclama maduresa i responsabilitat política

La política catalana es troba ja fa massa temps en un estat de bloqueig que ens preocupa, ens incomoda i, últimament, ja ens avergonyeix. En aquesta situació de múltiples crisis, malauradament els representants polítics no estem a l’alçada del que la ciutadania necessita: hauríem de prioritzar resoldre les principals urgències en matèria social a resoldre les nostres diferències.

És en aquesta línia en la que des de la candidatura CUP-NCG vam actuar el passat dimecres, prenent la iniciativa de reunir-nos amb les altres dues forces independentistes per assolir un acord que garanteixi uns mínims per desencallar l’inici de la legislatura i per preservar el debat de l’estratègia independentista. Es va constatar, doncs, amb la proposta i els resultats obtinguts, la maduresa política de la nostra candidatura, amb l’actitud que la situació requeria i que la ciutadania reclamava i no ha trobat en cap altra organització.

I és aquest exercici de maduresa i responsabilitat dels darreres dies el que Guanyem Catalunya reivindiquem com l’adequat per a les dues properes setmanes, per part de totes les forces independentistes. Cal superar les costures de partits i les contradiccions identitàries i ideològiques i, en el procés d’aplicar i complir tots i cadascun dels acords aprovats dimecres, en tota la seva dimensió, cal seguir actuant amb aquesta mateixa responsabilitat política. El moment actual requereix que tots els partits independentistes i sobiranistes mantinguem l’acord i que assumim les responsabilitats que pertoquin en coherència amb els resultats electorals.

L’escenari ha canviat en els últims dies i des de Guanyem Catalunya volem reclamar unitat estratègica de les forces independentistes i sobiranistes, que entenem que és l’única manera de garantir un nou embat democràtic amb l’Estat espanyol, en la defensa de drets socials i nacionals. En això, una repetició d’eleccions suposaria un nou cop al moviment independentista, així com la possibilitat de perdre aquesta correlació de forces d’esquerres, que no es podria comprendre per la gran majoria dels votants que van conformar un 52% de vots el passat 14 de febrer.