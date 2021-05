ERC llança la tovallola enmig d’una ofensiva repressiva sense precedents contra l’independentisme

Des d’aquestes pàgines ho hem manifestat en diverses ocasions, l’enfrontament amb les Estat espanyol no passa només per l’exili, les presons i el govern. El camí cap a la ruptura passa també per la mobilització popular. Per això estem tossudament alçats, guanyant eleccions i mantenint encesa la flama de la llibertat des de l’1 d’octubre passant per Urquinaona, la Meridiana, Perpinyà, Palma, Vila de Gràcia fins al racons més inversemblants del nostre poble.

És per això, que el dia que celebràvem 76è aniversari de la victòria contra el feixisme ens han sobtat les paraules de certs líders d’ERC, no només per voler gestionar en solitari les engrunes de l’autonomisme, sinó també perquè cal retrocedir a la casella de sortida. És a dir, que no hi ha res a fer de moment i cal enfortir de nou l’autonomia. En poques paraules, han acabat acceptant el lema de la campanya socialista, cal girar full.

També s’han lluït aquests líders aquest 8 de maig, fent aquestes declaracions tenint en compte que l’independentisme a Escòcia ha assolit la majoria absoluta al Parlament d’Edimburg i pensen exigir un nou referèndum d’autodeterminació.

Cal dir també, que l’entorn mediàtic, l’IBEX 35 i el govern d’Espanya han fet la seva feina per enlluernar a les elits d’ERC. Era d’esperar, estem lluitant contra tot un Estat que és capaç de tot per ensorrar un poble abans perdre la seva integritat territorial, ja ho van demostrar l’1 d’Octubre i tot el que ha esdevingut després. A més a més, compten amb l’aixopluc d’una corona corrupta i la Brunete Aranzadi, que els hi fa la feina bruta. Ja ho hem vist, inventat partits polítics per generar la confrontació entre catalans i després els deixen tirats, també es carreguen bancs com el d’Andorra o simplement furgen en la vida privada de les persones, l’anomenada operació Catalunya.

Es va equivocar Puigdemont de no implementar la DUI el 10 d’octubre, però també es va equivocar en Torrent de investir-lo com a president el 30 de gener de 2018 i de treure-li al president Torra, l’opció de votar al Parlament. És per això, que són excuses de mal pagador, quan els líders d’ERC afirmen que JxC no han acceptat la derrota electoral.

No és una qüestió d’haver perdut unes eleccions, com justifica ERC la decisió de JxC de no haver tancat encara la investidura. És de saber de quin lloc et situes en un moment de confrontació i sobretot en uns moments que l’Estat està feble, tenen una estaca molt corcada a punt de caure, però es resisteix, ja que no han pogut pair la derrota de l’1 de Octubre. Això, els hi fa molta ràbia, la qual cosa els ha fet venjatius. Que recordi ERC, la faula de la granota i l’escorpí. També hauria de recordar les paraules del seu president Jordi Carbonell pronunciades al Fossar de les Moreres l’any 1977. Així com un dels títols dels llibres de Xirinacs.

Amb nosaltres que no comptin per gestionar les engrunes autonòmiques, ja que hem pres partit per la confrontació i estarem al costat dels veïns i veïnes de la Meridiana, Perpinyà, Palma, Vila de Gràcia fins al racons més inversemblants del nostre poble... Tossudament alçats fins la implementació de República Catalans.