INTERNACIONAL

Polèmica a Colòmbia per una tasca sobre 'falsos positius' d'una docent als seus alumnes

Tot tipus de reaccions s'han registrat en àmbits polítics i educatius de Colòmbia per uns deures que una docent va posar fa uns dies als seus estudiants (segons el document els deures s'havien d'entregar avui). Els fets han passat aquesta setmana a la ciutat de Cali i els estudiants són de novè grau (3r d'ESO,13-14 anys). Mitjans de comunicació i polítics acusen a la docent d''adoctrinar' els alumnes perquè els va demanar buscar informació sobre la responsabilitat de persones i institucions en les execucions extrajudicials (falsos positius).

Els deures de ciències socials fan referència a articles periodístics sobre execucions extrajudicials (els polítics de dretes colombians critiquen que la font principal citada per la professora sigui un vídeo de Rússia Today sobre 6.402 execusions extrajudicials) i van acompanyats d'aquests instruccions:

'Llegeix amb atenció i molt esperit de reflexió els articles que sobre els falsos positius s'han deixat al 'classroom' de novè grau. Has de fer un treball de recerca de la teva part per completar algunes preguntes i estar atent a les declaracions de les guies realitzades per la docent.

1. En termes generals -i sense entrar encara en el tema del conflicte armat-, què és un "fals positiu"? Doni dos exemples.

2. Ja entrant en l'estudi del conflicte armat, a què se li coneix al país com els "falsos positius"?

3. Qui van ser els encarregats de planejar, ordenar, executar i dur a terme els falsos positius? Com funcionava aquesta cadena de comandament? Com aconseguien que els soldats se sumessin fàcilment a cometre aquests actes tan macabres?

4. Per què és especialment greu que l'Exèrcit i el Govern colombià estiguin implicats directament en el tema dels falsos positius?

5. Què és la JEP i per a què va ser creada?

6. Què té a veure la JEP en el tema dels falsos positius?

7. Quina és la responsabilitat de l'expresident Álvaro Uribe Vélez en el tema dels falsos positius?

8. Investiga qui són les Mares de Soacha i en què ha consistit la seva relació en el tema dels falsos positius.

9. Per què és tan necessari que se sàpiga la veritat del que va passar en el conflicte armat colombià?'

El tema ha suscitat una gran controvèrsia (fomentada per mitjans i polítics de la dreta colombiana) i la docent de moment no s'ha pronunciat (sembla que ella mateixa ha restringit el seu Twitter). En aquesta mateixa xarxa social, el debat està molt agitat pel suposat 'adoctrinament' a estudiants i perquè les preguntes 'poden ser interpretades com qüestionaments clars que no insten a indagar, sinó a assenyalar a persones i institucions'.

La Federació Colombiana d'Educadors (-FECODE-) s'ha pronunciat enmig de la controvèrsia: "Rebutgem el linxament mediàtic de què està sent víctima la companya docent Sandra Ximena Caicedo i, en general, la persecució, assenyalaments i amenaces contra el Magisteri Colombià. No es pot jutjar sense conèixer el context de la càtedra ".

No és la primera vegada que a Colòmbia es debat el suposat 'adoctrinament' dels estudiants. Ja han passat 'altres casos', fet que va provocar 'propostes alternatives' de polítics de dretes que volien donar l'opció a les famílies a triar a quin centre han estudiar els seus fills (una mena del 'pin parental' que Vox vol aplicar a l'Estat espanyol).

A més, la tasca de la docent s'emmarca en una controvèrsia recent entre la Jurisdicció Especial per a la Pau (JEP) per compte d'un informe segons el qual van ser 6.402 falsos positius a Colòmbia i no 2.248, com es va reportar en algun moment. D'acord amb aquest tribunal, les execucions extrajudicials van ser molt més que les reportades en el seu moment.

Segons una investigació de la JEP, a 6.402 s'eleva la xifra de víctimes dels anomenats falsos positius, persones que van ser assassinades il·legítimament durant el govern d'Álvaro Uribe per membres de la força pública per a ser presentades com a baixes en combat. El nombre dista dels registres oficials de la Fiscalia, que fins ara doava la dada de 2.248 víctimes, tal com l'hi va presentar a la pròpia JEP en un informe. Aquest tribunal indica que els 6.402 casos es van registrar a tot el país entre els anys 2002 i 2008, sent 4.154 més del que es creia fins ara.