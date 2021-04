Investidura

La CUP respon a Valls: Tot allò que voleu saber i no us atreviu a preguntar

La passada tarda del 20 d’abril va tenir lloc el diàleg emmarcat dins el cicle “La CUP respon: tot allò que voleu saber i no us atreviu a preguntar”. L’objectiu de la sessió era explicar quina és l’estratègia de la CUP-NCG per aquesta legislatura, així com resoldre els dubtes que puguin sorgir a la ciutadania.

Primerament, la diputada Eulàlia Reguant va fer un repàs cronològic sobre quin ha estat el procés de negociació dut a terme en l’escenari post electoral i, seguidament, es va obrir un torn de preguntes on la ciutadania va poder conversar i exposar les seves preocupacions. En aquest sentit, van sorgir qüestions relacionades amb la investidura de Pere Aragonès, el procés de transició energètica, la Renda Bàsica Universal, les relacions amb Junts per Catalunya o qüestions de caire territorial, com el macroprojecte de BCN World o la instal·lació de grans parcs solars i eòlics al territori.

Una quarantena de persones varen assistir i participar a l’acte, que va tenir lloc al claustre del Convent del Carme, i estava organitzat per l’Assemblea Local de la CUP de Valls.