Infraestructures

La CUP reclama la recuperació de la via en desús Tarragona-Salou-Cambrils per al TramCamp

Les CUP del Camp han donat a conèixer aquest matí les seves al·legacions al desplegament de la infraestructura TramCamp, el projecte de tren-tramvia al Camp de Tarragona impulsat per la Generalitat. Tot i que consideren com “molt positiva” la creació d’una xarxa de transport públic en l’àmbit territorial, destaquen que el projecte “va molt tard i segueix tenint deficiències i mancances importants” i lamenten que no s’hagi dut a terme un procés participatiu per a la seva redacció. La CUP ha incorporat el compromís per desplegar aquest projecte en la segona tongada de negociacions amb ERC per millorar l’acord.

Una de les reivindicacions que més s’evidencia des de la Candidatura és que s’aprofiti la via en desús Tarragona-Salou-Cambrils, “que va deixar sense servei les poblacions de Salou i Cambrils”. La formació alerta del gran volum de gent que ha passat al transport de carretera arran la supressió de la via. A més, asseguren, “per aquesta via es solucionaria el problema de sobresaturació de la via Tarragona-Reus, s’evitarien retards en el servei i possibilitaria un ample internacional en tota la xarxa de tramvia del Camp de Tarragona”.

D’altra banda, reclamen considerar el traçat per la N-340 per tal de donar servei als barris de ponent de Tarragona. En aquest sentit, la formació cupaire posa de relleu la necessitat d’una mobilitat quotidiana àgil, democràtica, eficient i respectuosa amb el territori.

L’ample de via estàndard internacional és una altra de les reivindicacions que tant la PTP com la CUP han al·legat al projecte. Laia Estrada, diputada de la CUP al Parlament, explica que l’ample internacional suposa un menor soroll, una millor integració urbana i menors costos de manteniment”. D’altra banda, precisa, “l’ample ibèric suposa un sobrecost i només existeix un model de tren-tramvia amb aquest ample: el de Cadis i està en prova”.

Finalment la CUP alerta sobre les consideracions de l’hidrogen verd, especialment en el “fenomen trampa” manifestat per diferents entitats mediambientals, com ara el GEPEC-EdC. En aquest sentit la Candidatura manifesta certs dubtes en la seva implementació massiva i recorda que el sistema comporta certs riscos per a la salut mediambiental i sostenible del territori.