renovables

La CUP demana a Vallès Oriental una implantació de les energies renovables real, local i participada

Avui, en una roda de premsa celebrada a Santa Agnès de Malanyana ( la Roca del Vallès), la CUP ha tornat a exigir al Govern de la Generalitat la derogació del Decret 16/2019 i ha interpel·lat a ERC perquè ho inclogui en l'acord d'investidura que les dues organitzacions han pactat.

El diputat per la CUP-G al Parlament Dani Cornellà ha explicat que l'organització continua treballant per millorar l'acord amb ERC, i en concret el punt de transició ecològica que inclou el desenvolupament de la Llei de transició energètica abans del 2022 i la moratòria dels de grans projectes eòlics i fotovoltaics d'impacte territorial negatiu del Decret. Cornellà, que ha qualificat l'acord de mínims, ha insistit en les conseqüències negatives que està comportant pel territori l'aplicació del Decret sense tenir un Pla Territorial d'implantació aprovat i que ha suposat "la liberalització del sector deixant en mans de l'especulació i l'oligopoli energètic un dels reptes més grans i urgents que tenim com a societat".

La diputada ha recordat que la CUP va ser l’únic grup parlamentari que va votar en contra en el seu moment i que el Decret es va fer a esquenes del territori i amb l’oposició de entitats i col·lectius ecologistes, “fins i tot alcaldes dels mateixos partits del Govern que el van promoure ara mateix s’hi oposen”. Tanmateix, Cornellà ha volgut remarcar que l’organització no s’oposa a la implantació de les renovables, sinó que aquesta estigui “en mans dels que més han contribuït a l’emergència climàtica i que no respongui als criteris d’aproximar la producció als centres de consum i aprofitar els espais ja alterats per l’activitat humana inclosos en la Llei de Canvi Climàtic aprovada per Parlament”.

D’altra banda Irene Puig , regidora de La Garriga i de l'assemblea territorial del Vallès Oriental Baix Montseny, ha presentat la campanys “Si a les renovables. Defensem el territori” que l’organització ha començat a desplegar a tot el principat, i que entre altres accions, implica la presentació d’una moció a tots els ajuntaments on la CUP té representació. La moció , que inclou que els consistoris es posicionin en contra de Decret, també insta als ajuntaments a implementar , mesures per un model de transició energètica liderada i sota control públic i ciutadà. Puig ha aprofitat per explicar que l’organització també s’ha adherit al manifest “ Per un model energètic sostenible” impulsat pel GEPEC i el qual ja han sotasignat nombroses entitats i col.lectius ecologistes, així com ajuntaments de les zones afectades per grans macroprojectes de centrals eoliques i fotovoltaiques.