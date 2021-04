Repressió

Es confirma el processament del director d’El Vallenc com a acusat de col·laborar amb l’1-O

L’Audiència de Barcelona confirma el processament d’un total de 29 empresaris i càrrecs del Govern de la Generalitat de Catalunya acusats de participar en els preparatius de l’1 d’octubre, per delictes de malversació, desobediència, falsedat documental i prevaricació, entre els quals es troba el director d’El Vallenc, Francesc Fàbregas i Bonet. L’Audiència, però, no amplia les imputacions que pretenia la Fiscalia i ha ordenat al jutjat d’instrucció que torni a citar-los per prendre’ls novament declaració.

A Francesc Fàbregas, director del setmanari El Vallenc, se’l va processar per malversació i desobediència, arran de l’entrada de la Guàrdia Civil a la redacció d’El Vallenc el 9 de setembre del 2017, a la recerca de material relacionat amb el referèndum.

La secció 21a de l’Audiència de Barcelona rebutja els recursos contra la interlocutòria en què el jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona va processar 29 càrrecs del Govern i empresaris pels delictes de malversació, desobediència, falsedat documental i prevaricació amb motiu dels preparatius de l’1 d’octubre. Entre aquests, destaca la propaganda del referèndum, reclutament de voluntaris, impressió i repartiment de material electoral o observadors internacionals.

D’altra banda, la sala ha ratificat l’arxivament de la causa contra 19 persones més que van estar imputades i es refusa la petició de fiscalia d’ampliar delictes imputables als encausats.

Els 29 processats són: Vicent Sanchis, Francesc Fàbregas, Núria Llorach, Antoni Molons, Saül Gordillo, Joaquim Nin, Jaume Clotet, Josep Ginesta, David Palanques, Rosa M. Rodríguez, Josué Sallent, Xavier Puig, Rosa Vidal, Frederic Udina, Martí Patxot, Mercedes Martínez, Joan Manel Gómez, Josep Masolivé, David Franco, Francesc Sutrías, Aleix Villatoro, Amadeu Altafaj, Albert Royo, Natalia Garriga, Pablo Raventós, Marta Garsaball, Manuel Manonelles, Ignasi Genovés i Teresa Prohías.