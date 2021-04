En defensa de l'estabilitat laboral del col·lectiu d?interins

L´STEI Intersindical, a través de la Confederació Intersindical, està integrat en la Coordinadora Estatal de Personal en Abuso de Temporalidad, amb la qual es duen a terme diverses accions per tal d´aconseguir una solució profitosa per a les persones interines i la seua estabilitat laboral, ara que s´està treballant la reforma de l’ Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP).

S´han fet ja diverses concentracions i altres actuacions, especialment a Madrid, en les quals el nostre sindicat hi ha participat. Ara que s´acosta el moment de l´aprovació de la modificació de l’EBEP, s’intensifiquen aquestes actuacions.

El proper 21 d´abril, la Coordinadora Estatal de Personal en Abuso de Temporalidad tendrà una reunió al Senat, per tal d´exposar davant aquest organisme la situació d´incertesa en què es troben els treballadors i treballadores interins, i per explicar les reivindicacions d´estabilitat que es proposen.

D´altra banda, dia 21 d´abril hi haurà una concentració davant el Ministerio de Función Pública y Territorial; i el 22 del mateix mes, una davant el Senat.

Aquestes mobilitzacions s´emmarquen dins la voluntat de negociar l’estabilitat per al col·lectiu de persones interines que treballen al servei de les Administracions públiques, i una solució efectiva per a tantes persones contractades en frau de llei arreu de l’estat.

L’STEI Intersindical continua lluitant per aquesta estabilitat. Ara toca a Madrid, que és on hi ha els òrgans governamentals; però també a les Illes fa feina per resoldre aquesta situació, tot i que l’Administració autonòmica sempre diu que això depèn del Govern de l’estat.

Cal trobar les fórmules jurídiques que permetin la consolidació del personal empleat públic que ocupa una plaça en frau de llei per negligència de les Administracions, tal com va reconèixer el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.