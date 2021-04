Convi climàtic

Ecologistes en Acció qüestiona la nova Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica

Ecologistes en Acció considera que la Llei Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica aprovada és insificient. Al llarg del procés, organitzacions com Ecologistes en Acció han traslladat nombroses observacions al text, instant els grups polítics a afegir esmenes més ambicioses, publicant notes de premsa i donant suport a l’organització de mobilitzacions socials reclamant objectius en línia amb les indicacions científiques. Malgrat tot aquest esforç el text finalment aprovat no fa cas ni recull del tot les observacions enviades.

L'entitat ecologista adverteix que el text presentat té nombroses deficiències, entre les que destaquen la insuficiència dels objectius i la falta de mesures clau en sectors com el transport, l’agricultura o la indústria. Així, al 2030 seguirien sent necessaris més de dos planetes per proveir la demanda energètica. Per a l’organització ecologista la manca d’inclusió d’aquestes mesures fa que aquesta llei sigui una oportunitat perduda per a l’impuls de mesures destinades cap a un canvi d’escala del global fins a la local, reduint amb això importants impactes climàtics i socials.

Les organitzacions ambientals han reclamat al llarg d’aquests mesos un debat públic sobre si aquesta normativa és suficient per evitar un increment de la temperatura global superior a 1,5 ºC i complir amb ella l’Acord de París. A la llum de les indicacions científiques això no és així. Nacions Unides quantificaven en un 7,6% anual el descens de les emissions fins al 2030, el que hauria de portar a una reducció de alt menys el 55% de les emissions, i no del 23% que proposa la llei.

La manca d’accés públic a les negociacions finals de les esmenes de la llei, genera que les organitzacions socials i la ciutadania tinguin poca capacitat d’influir en la millora dels textos. Ecologistes en Acció considera molt preocupant que els canvis d’última hora puguin rebaixar la ja insuficient ambició del text. La qual sembla que podria passar si es manté en els últims tràmits l’eliminació de la paraula aeri de l’article 11 referit originàriament a mesures concretes sobre la aviació, que obre la possibilitat de seguir incloent com a renovables a tot el transport amb biocombustibles i altres carburants alternatius. No és admissible que es faci un tractament similar per als combustibles del transport aeri i el terrestre o marí. El transport terrestre s’ha de descarbonitzar sota els principis de reducció de la demanda i màxima eficiència. Pel que fa a l’eficiència, els combustibles avançats estan molt per sota en ús directe d’electricitat. Un recent estudi assenyala que per alimentar tan sols un 10% dels cotxes, les furgonetes i els camions petits amb hidrogen, i un altre 10% amb e-dièsel, al 2050 es necessitaria un 41% més d’energies renovables que si aquests fossin vehicles elèctrics amb bateries. Si la meitat dels camions pesats funcionessin amb hidrogen i l’altra meitat amb e-dièsel, consumirien un 151% més de recursos renovables el 2050 que en el cas dels vehicles directament electrificats. Per aquests motius, l’ús d’ electrocombustibles ha d’estar molt restringit i en cap cas dedicar-se al transport terrestre.

Ecologistes en Acció sosté que no es pot pensar que amb aquesta llei s’han complert suficientment els objectius climàtics. Al contrari, es fa necessari continuar amb una revisió profunda de la normativa en línia amb les indicacions científiques garantint la plena compatibilitat de la lluita climàtica i la protecció efectiva de la biodiversitat. El desenvolupament de les peces legislatives que emanen de la llei és una oportunitat per arribar a un major compromís climàtic, mentre que la revisió a l’alça dels objectius fins a ser suficients, hauria de començar ja, si es volen prevenir les pitjors conseqüències del canvi climàtic.