Ecologistes del passat versus ecologistes del futur

Aquesta contextualització històrica inicial no estalvia detalls ni referents com ara Lluís Companys, Josep Irla, Josep Tarradellas i fins i tot cita l'empresonament del president Jordi Pujol. L’objectiu és argumentar allò que molts de nosaltres no ens cansem de dir: la naturalesa estrictament política del conflicte entre Espanya i Catalunya. D'aquí, com apunten els ecologistes francesos, la necessitat de trobar una solució, un desllorigador polític a la situació actual.

Al bloc inicial de la moció n'hi segueix un que es titula: “Dérive autoritarie de l'État espagnol”. No cal traducció, oi? En tot cas, resulta remarcable com s'enllaça la reivindicació catalana, pacífica i, per tant, legítima amb allò que la moció considera els “valors i principis comuns del moviment ecologista i del moviment independentista”. I aquests valors són, entre d'altres, la defensa de les vies democràtiques (de nou, la no violència com a bandera) i la negociació, aquí directament vinculada a l'acord entre les parts per organitzar un referèndum vinculant.

Pluralisme, respecte per les minories, dret dels pobles a decidir el seu futur i governança democràtica en el context d'una Europa federal, social, ecològica i democràtica... No només són valors i principis compartits, són també font d’inspiració per a l’independentisme.



L’acció dels polítics francesos ha trobat la rèplica en el posicionament de partits com ara ICV o Equo, als quals la moció no ha agradat gens ni mica. De fet, com explicava Nicolas Berjoan, un dels impulsors del text, en una entrevista publicada a VilaWeb, han sabut d'aquesta discrepància a través de pressions internes, mitjançant el Partit Verd Europeu.



El debat sobre la qüestió és ben viu i compromet no només els protagonistes principals d’això que n’hi diem “el relat”, sinó que també posa en evidència contradiccions en el si dels mateixos partits polítics, de tot color i ideologia, atès que parlem de qüestions tan fonamentals, quan no directament drets universals, com la llibertat d'expressió i el dret a l'autodeterminació dels pobles. Receptes per a l'ahir o solucions de futur. Ecologisme a prova del procés.