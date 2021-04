Crítiques al protocol del Mossos que permet disparar “foam” als braços

Irídia i Stop Bales de Goma han criticat el protocol amb duresa el protocol dels Mossos d’Esquadra sobre l’ús de les bales de “foam“,

part del qual s’ha fet públic aquest dilluns. El centre considera que és “molt greu” que es permeti a la policia catalana disparar projectils d’escuma als braços en casos excepcionals (quan la persona té un objecte llancívol o contundent a la mà). “Si l’extremitat se situa en la zona alta del cos, el risc de disparar al cap és molt alt“, lamenta l’entitat, que demana una revisió “urgent” del text perquè, entre altres coses, es prohibeixi disparar per sobre de l’abdomen.

Irídia lamenta que el protocol amb què ha treballat els Mossos d’Esquadra ha fet perdre l’ull a una noia durant una de les jornades de mobilitzacions a favor de la llibertat de Pablo Hasél. L’entitat també recorda el cas d’una altra dona greument ferida per l’impacte d’una bala d’escuma el 18 d’octubre del 2019, durant les protestes postsentència, segons recull Betevé.

Per la seva banda, Stop Bales de Goma assegura que “no sempre es respecten els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat” per part dels agents i que la pèrdua d’un ull no pot ser originària en cap cas d’una actuació policial proporcional. A més a més, diu que mai no es compleix amb la traçabilitat per esbrinar el responsable dels trets en cas de lesions.

En qualsevol cas, aquesta entitat ha fet sempre una “crítica rotunda” a qualsevol model policial que permeti disparar projectils contra la ciutadania.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">Fil | Avui <a href="https://twitter.com/interiorcat?ref_src=twsrc%5Etfw">@interiorcat</a> ha fet públic un fragment del protocol d'ús de les llançadores de bales de foam.<br><br>És molt greu que el protocol no prohibeixi de manera clara disparar a la zona del cap. Exigim que es modifiqui amb urgència.<a href="https://t.co/b0GOUKsPJD">https://t.co/b0GOUKsPJD</a></p>— IRIDIA (@centre_IRIDIA) <a href="https://twitter.com/centre_IRIDIA/status/1384170950967447554?ref_src=twsrc%5Etfw">April 19, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>