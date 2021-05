Construïm el Futur! Al servei del país i la gent treballadora!

El Dia Internacional del Treball és una jornada de commemoració i de reivindicació; però tam­ bé és una diada per fer balanç dels avanços i retrocessos en conquestes socials i laborals, així com de l'organització de la classe treballadora. En aquest sentit, constatem que arribem al Primer de Maig, de nou, enmig d'una crisi sistèmica de dimensions globals; una crisi agreu­ jada per la pandèmia de la Covid-19 i, als Països Catalans, aguditzada per les condicions d'ocu­ pació espanyola i francesa.

El desmantellament del sector públic i la seva privatització ha comportat el deteriorament dels serveis més bàsics i, consegüentment, la pèrdua de drets socials fonamentals; pa­ ral·lelament, l'augment de l'atur, la temporalitat i la subocupació, s'han vist reforçades per les darreres reformes laborals i pel vassallatge dels governs espanyol i francès envers els po­ ders oligàrquics. Això ha deixat la població treballadora catalana en una situació cada cop més inestable i precària.

Davant d'aquesta situació, des del sindicalisme republicà i de classe tenim el repte d'orga­ nitzar la resposta social i la defensa dels nostres drets. Aquest és el mandat que ens arriba dels centenars de treballadors i treballadores que, organitzades a les seccions sindicals, als comitès d'empresa i a les juntes de personal, han fet de la lntersindical una eina cada cop més arrelada als centres de treball. Perquè la nostra força és la suma de les forces de tots i cadas­ cun dels nostres delegats i delegades, afiliats i afiliades, que treballem diàriament per guanyar una República Catalana al servei de la gent treballadora.

Per això, defensem la reducció de la jornada laboral, la fixació d'un Salari Mínim Interprofessional català de 1300€, la titularitat pública dels serveis bàsics, avançar cap a un model productiu sos­ tenible, la implementació d'una renda bàsica universal, garantir pensions dignes i la reducció de l'edat de jubilació, així com el blindatge de la llengua als centres de treball. Aquest és el fu­ tur que volem construir des del sindicalisme independentista, un futur forjat des de la solidaritat mútua i l'organització col·lectiva, al servei del país i de la gent treballadora.

Visca el Primer de Maig! Visca la classe treballadora! Visca la República de la gent treballadora! Visca la Terra!

Països Catalans, 1 de maig de 2021

La lntersindical

Concentracions arreu del territori i inscripcions

