1 de maig: per una sanitat universal, de qualitat i 100% pública

Des del Grup de Treball en Defensa de la Sanitat 100% Pública de qualitat i universal de Tarragona animem la població a participar de la mobilització en motiu de l’1 de maig convocada a les 18.30 a la Plaça Imperial Tarraco amb els lemes “organitzem-nos contra l’explotació” i “unides i organitzades, els drets es guanyen lluitant”.

L’estat, i en el nostre cas la Generalitat, en comptes de blindar la salut pública com una qüestió d'estat, deixa fer a la iniciativa privada. D'aquesta manera es degrada la salut pública, no se li atorguen els recursos necessaris, i convertint la pública en deficient empeny el poble treballador a fer-se d'una mútua privada. El virus ha posat en primera plana la misèria moral que suposa la propietat privada, ja que una minoria aspira a fer negoci amb la vacuna. És a dir, la salut del capital està en contradicció amb la salut humana i amb la vida. El més tràgic dels exemples és que des de 2014 s’han ofegat al Mediterrani més de 20.000 persones, però el capitalisme només s’alarma quan un vaixell ple de mercaderies obstrueix el flux de capital al Canal de Suez. Els pobles desitgem que hi hagi vacunes per a la humanitat sencera però el capitalisme entén la vacuna com una mercaderia. La burgesia, amb la seu egoisme i miopia característics, només vacuna els països enriquits, no té consciència d’espècie, per això també serà incapaç de combatre efectivament el canvi climàtic. La relativament recent civilització burgesa està a punt de carregar-se la humanitat, cal superar el capital per salvar l'espècie. Com pot ser que el 2020 s'haguessin fabricat desenes de milers de dispositius mòbils però faltessin respiradors? Com pot ser que marxin les infermeres perquè aquí se les menysprea? La humanitat és molt més que fer negoci amb qualsevol cosa o viure alienat passant la vida distret amb videojocs, Netflix o drogues. Hem de destrossar aquesta dinàmica irracional de relacionar-nos, el capitalisme. En comptes de viure com a purament individuals i interiors els problemes que patim, exterioritzem la ràbia, esdevinguem força col·lectiva per lluitar, curem-nos en salut mental, lluitem contra el capitalisme que ens deshumanitza i ens condueix a la barbàrie.

El nostre petit grup es funda arran dels efectes d’aquesta dinàmica suïcida contra la sanitat pública. Per a millorar la salut del poble hem d’abolir la sanitat privada. La nostra salut, la nostra vida, no és una despesa sinó que hauria de ser el motiu d’existir de qualsevol societat digna d’ella mateixa: No podem permetre la teleassistència, volem que als CAP ens atenguin presencialment i que hi hagi servei d’urgències les 24 hores. Volem una sanitat universal, de qualitat, 100% pública i sota control popular. L’1 de maig, moment en que evidenciem la lluita ben actual entre el treball i el capital, entre la humanitat explotada i la minoria propietària, fem presents les consignes: Organitzem-nos per a imposar una salut popular oposada a la salut del capital. Organitzem-nos, organitzem-nos i organitzem-nos! Contacteu amb nosaltres i lluitem plegades.

Tarragona, 29 d'abril de 2021

Grup de Treball en defensa de la Sanitat Pública