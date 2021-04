Música

"Llibertat, llibertat, llibertat", cançó composada a Dinamarca el 1976

Enric Giné ens ha enviat un escrit amb aquesta cançó, composada per ell a Dinamarca el 1976 i recuperada, tal i com explica al seu escrit, d'un magnetòfon vell.

"Aquesta és una cançó que vaig fer al any 1976 a Dinamarca i en castellà inicialment. Bé, ara l'he retrobada en un magnetòfon vell, i realment m'ha sorprès molt, perquè la trobo molt actual.

L'he traduïda i modernitzada una mica. Jo no soc cantant, però soc músic. La qualitat del so i de sa gravació no és molt bona perquè està gravat a casa meva. No és professional, però jo toco tots els instruments en un petit estudi amateur que tinc a casa, a Tossa.

Quadra una mica, molt, amb es vostre diari. Tenim uns ideals comuns!

Visca Catalunya Lliure!"

Lletra de "Llibertat, llibertat, llibertat..."



Llibertat llibertat llibertat

Catalunya és sa nostra nació

I volem sa nostra llengua

Protegim sa nostra senyera

I defensem sa nostra gent

I guardem sa nostra terra



Llibertat Llibertat Llibertat

Llibertat, justícia i benestar

vencerem as final

I sa Pau regnarà i com

germans viurem

amb Llibertat Llibertat



Molts són els que sa vida lliuraren

nostra trista història està plena d’orgull

malgrat que hi ha gent que no ho volen

però lluitarem fins es final



Llibertat Llibertat Llibertat

llibertat per a un poble oprimit

quan de temps ha passat

que hem perdut es nostres drets

però ben junts serem molt forts

I assolirem sa llibertat

però ben junts serem molt forts

I assolirem sa llibertat

Lli…. Ber….. Tat…..