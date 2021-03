habitatge

Presentació de la mobilització del 20M pel dret a l'habitatge

El moviment per l'habitatge de Catalunya, juntament amb Iniciativa Ley Vivienda presentaran demà dimarts 16 de març a les 11h davant la seu del Partit dels Socialistes de Catalunya a Barcelona (carrer de Pallars 191), la convocatòria de mobilització del proper dissabte 20 de març.

La mobilització s'emmarca, per una banda, en el context de l'elaboració de la llei de l'habitatge al Congrés dels Diputats del Govern de l'Estat. Per una banda, té l'objectiu d'exigir que nou Govern de la Generalitat es comprometi amb el dret a l'habitatge i a assumir les peticions del moviment per l'habitatge català.

A la roda de premsa hi intervindran les portaveus de les principals organitzacions per l'habitatge a Catalunya (PAH catalanes, Sindicat de Llogateres i Guerra a Cerberus). Hi participaran també organitzacions i entitats socials que han impulsat la Iniciativa i hi donen suport.