NI presos ni exiliats

Òmnium anuncia que s’inundaran les places del país amb més de 500 punts de recollida de firmes aquest cap de setmana

El vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, ha anunciat que aquest cap de setmana s’inundaran les places del país amb més de 500 punts de recollida de signatures, en una darrera embranzida de suport ciutadà a la llei d’amnistia: “Comencem una triple ofensiva ciutadana, política i social per posar l’amnistia i l’autodeterminació al centre de l’agenda política”. Mauri ho ha anunciat en una roda de premsa conjunta amb entitats municipalistes i de la societat civil, que ha comptat amb una fila zero amb la participació dels partits polítics independentistes, per instar la ciutadania a seguir signant per l’amnistia el el marc de l’acció Places per l’Amnistia, que es desplegarà arreu del país durant aquest cap de setmana. “En l’àmbit social, estem parlant amb centenars d’entitats de la societat civil perquè se sumin a la reivindicació d’amnistia. En l’àmbit polític, ben aviat s’entrarà la llei d’amnistia al Congreso. I en l’àmbit ciutadà, aquest cap de setmana inundarem totes les places del país amb punts de recollida de signatures perquè ningú es quedi sense signar. Perquè no ens cansarem de dir-ho: només hi ha una solució possible, i és l’amnistia i l’autodeterminació”.

I és que, segons ha recordat Mauri, “aquesta setmana hem vist com la repressió de l’Estat no s’atura, sinó que esgota totes les fórmules possibles, siguin polítiques o judicials”. En aquest sentit, el vicepresident d’Òmnium ha lamentat la retirada de la immunitat del president Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín, i ha denunciat la “vergonyosa retirada del tercer grau dels presos polítics”. Durant la seva imntervenció, també ha volgut enviar un missatge de suport a Meritxell Serret: “Una abraçada immensa”.

L’acció Places per l’Amnistia, ha relatat Mauri, centrarà una nova recollida massiva de signatures arreu del país, però també comptarà amb actuacions musicals, activitats familiars i infantils, micròfons oberts, accions artístiques o activitats pels més joves. Una acció, ha prosseguit el president de l’Associació Catalana de Municipis, Lluís Soler, que reclamarà “retornar al joc polític allò que avui està al terreny judicial”. “Com a entitat municipalista ens sumem a totes les propostes d’Òmnium per aquest cap de setmana i encoratgem a la tramitació de la llei d’amnistia”, ha assegurat. També el president de l’Associació de Municipis per la Independència, Josep Maria Cervera, ha recordat que el món local “ha estat sempre al costat dels presos polítics” i ha denunciat la “constant vulneració de drets” per part de l’Estat espanyol. Així mateix, Cervera ha anunciat que 50 ajuntament ja han signat mocions en favor de la llei d’amnistia. Una llei, ha prosseguit la portaveu d’Amnistia i Llibertat, Susanna Pagès, que és una “reivindicació de tots”. “Ara agafa més sentit que mai la recollida de signatures. Instem el Congrés dels Diputats, a partir del nostre dret de petició”, ha afegit.

La roda de premsa ha comptat amb una fila zero de partits polítics que s’han compromès a tramitar la llei d’amnistia, que ha comptat Roger Torrent (ERC), Laura Borràs (JxCat), Pau Juvillà (CUP) i Lluís Font (PDECat).