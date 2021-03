municipalització de serveis

Les treballadores dels serveis externalitzats de l'Ajuntament de Barcelona reclamen la municipalització

Una vintena de treballadores externalitzades de diferents serveis municipals, junt amb representants de la majoria sindical del Comitè d'empresa de l'Ajuntament hem presentat aquest matí el rellançament de la plataforma Municipalitzem a través d'un manifest. Es reclama a l'Ajuntament transparència i compromís real d'avançar en un Pla que serveixi per recuperar progressivament la titularitat, gestió i provisió nítidament públiques dels serveis municipals, així com que compleixi sense dilacions amb les contínues sentències que l'obliguen a internalitzar professionals externes per estar cometent un delicte de cessió il·legal de treballadores.

Durant la roda de premsa s'han presentat els casos de les treballadores del Servei d'Inserció Social de Famílies amb infants a càrrec (SISFAM), gestionada per una empresa propietat d'un fons d'inversió. També el de les cuineres de les escoles bressols, que van passar a ser privatitzades, quan inicialment eren treballadores públiques i el de les treballadores de la OAC Sant Miquel, l'única de Barcelona externalitzada i en la qual les treballadores treballen sota el conveni del telemarqueting. Per últim han intervingut les companyes de Municipalitzem APC, Plataforma d'Educadores de Carrer en lluita per la Municipalització del Servei APC (A Partir del Carrer), que després d'anys de lluita i reivindicació, recentment han aconseguit una internalització que l'Ajuntament no ha volgut comunicar públicament.

Abans de la roda de premsa, una companya ha entrat al registre a través de la OAC Sant Miquel una carta dirigida a l'alcaldessa amb el contingut del comunicat i reclamant una reunió per rebre resposta a les demandes que fan.