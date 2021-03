Investitura

La CUP investirà Pere Aragonés però adverteix que "cal anar més enllà"

Una àmplia majoria de la militància, el 85% considera que l'acord és insuficient i cal treballar-lo més

"És un acord de mínims que vol donar un tret de sortida", ha afirmat la diputada, Eulàlia Reguant. Tot dient que "no és un acord de govern. És un acord de mínims" per començar la legislatura. D'aquesta manera, la diputada ha manifestat que "el sí a la proposta de pre-acord amb ERC ha guanyat amb el 59,31% dels vots, contra un 38,59% que s’hi ha oposat". També ha valorat la implicació de la militància per debatre i aprovar aquest acord ja que "enn temps de pandèmia i amb totes les dificultats han participat més de 1400 persones militants de la CUP en el procés de debat sobre el preacord amb ERC". Ara bé, "cal continuar treballant. Hem d'anar més enllà", ja que un 85% ha considerat com a insuficient i cal millorar-lo.

També ha fet una crida a JxCat a sumar-se. "Avui i ara, JxCat té la responsabilitat de sumar-se a aquest acord i estratègia de legislatura. Té responsabilitat de sumar-s'hi si vol posar-se al servei del país", ha assenyalat.

Pel que fa als Comuns, el ha demanat que és definineixen, si "volen seguir sent la crossa del règim i del PSOE" o si volen ser "una eina de canvi i motor d'aquest país".