Seguretat

La CUP de Reus considera una negligència greu que l’Ajuntament no informi del risc d’accident químic ferroviari

Aquest matí la Candidatura d’Unitat Popular ha demanat la dimissió de la regidora de Seguretat, Dolors Vàzquez i del regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio, tots dos d’Ara Reus, per no fer difusió del Pla Duprocim, el document que recull els riscos que afecten a la ciutat de Reus.

Després d’un any de la presentació d’aquest pla, la formació cupaire considera «inacceptable» que no s’estigui informant a la ciutadania i ha engegat una campanya informativa amb cartells d’avís i un codi QR amb més informació. La regidora Mònica Pàmies precisa que «no volem crear alarma però estem convençudes que aquesta informació és fonamentar per evitar conseqüències més greus en cas d’accident».

A més, la CUP recorda que a l’octubre de 2020 van presentar una moció per reclamar que es fes arribar aquesta informació a la ciutadania i sol·licitar la desviació d’aquest tram de via amb transport de matèries perilloses. Malgrat això, membres de la comissió de Medi Ambient de la CUP han comprovat amb sorpresa que ni els Bombers de Reus ni la Guàrdia Urbana tenien coneixement del risc químic per accident ferroviari. En aquest sentit, Pàmies lamenta que aquesta informació «ni tan sols estigui arribant als cossos operatius de la ciutat», i exclama «tampoc existeix una barrera de protecció mínima».

D’altra banda, la Candidatura destaca que a tocar de les vies hi ha centres educatius, poliesportius, l’hospital, residències i grans edificis d’habitatges i dubten que tots aquests espais, caracteritzats per una alta aglomeració de persones, siguin conscients del contingut del Pla Duprocim.