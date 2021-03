IQOXE

La CUP critica que la Generalitat hagi declinat participar al Ple Monogràfic de la Petroquímica

Aquest divendres tindrà lloc el Ple Monogràic de la Petroquímica sota el títol “Prevenció, seguretat, salut i futur de la indústria química”, un ple que havia de servir per avaluar públicament l’execució dels acords adoptats en la Declaració Institucional aprovada al ple del gener del 2020 arran de l’explosió d’IQOXE i generar un debat públic sobre el present i futur del complex petroquímic i el territori.

La CUP considerem que és totalment inadmissible que la Generalitat i, en concret l’Òscar Peris, delegat Territorial de la Generalitat a Tarragona, hagi declinat participar d’aquest espai. Aquest ple era una gran oportunitat com a territori per posar en comú reflexions i propostes des de les entitats veïnals, ecologistes i sindicats fins als representants de les empreses químiques, la URV i l’administració pública competent. En aquest sentit, que Generalitat no participi d’aquest ple ho considerem un menysteniment pel tema que es tracta i pel conjunt de la població, ja que la informació que es doni i el debat que se’n derivi serà incomplet.

A principis de març la CUP, juntament amb la resta de grups municipals, vam fer arribar als diferents agents que havien de participar de Ple Monogràfic de la Petroquímica un conjunt de preguntes a les que aquests havien de donar resposta públicament el proper divendres. Pel que fa a les preguntes previstes per la Delegació Territorial de la Generalitat, aquestes giraven en torn la seguretat; la comunicació amb la població en cas d’accident químic; la revisió dels protocols; la gestió de les emergències i les propostes de la Generalitat vers la reconversió del Complex arran de les noves normatives respecte els plàstics.