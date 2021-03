La coordinadora veïnal de l'Eix Besòs valora els acords assolits per acabar amb el greuge històric d'inversions

Som un conjunt de federacions, associacions i entitats que conformem un grup motor que treballa per a la construcció d’una governança metropolitana de l’eix del riu Besòs des del teixit veïnal. Fa més de dos anys vam entendre que la zona necessitava de l’articulació del seu teixit veïnal a banda i banda del riu. El febrer del 2020 vam organitzar les Jornades Veïnals de l’Eix Besòs que han permès iniciar una reflexió sobre les necessitats de la zona des d’una perspectiva metropolitana.

La zona del Besòs, en el context metropolità, presenta un conjunt de dèficits que la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia ha aguditzat notablement. Tanmateix, els problemes estructurals prefiguren els problemes socials als nostres barris. Si no els solucionem, difícilment es resoldrà la desigualtat en el futur. La redistribució necessària de la zona ha de mirar més que mai com resoldre aquestes causes estructurals.

Ens cal una mirada transversal i actuacions integrals on el moviment veïnal ha de tenir veu per aportar els seus coneixements i vivència del territori. Aquest és el marc des del qual hem convocat les administracions a treballar articuladament sobre la zona.

Breu referència a les reunions anteriors

El 16 de gener del 2021 vam tenir una primera reunió amb els alcaldes i alcaldesses dels ajuntaments de la zona. En aquella oportunitat tothom s’hi va presentar tret de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, cosa que vam considerar un error. Tanmateix, el 9 de març passat, en una segona reunió de coordinació, tots els ajuntaments hi van ser presents amb una àmplia predisposició a treballar de forma coordinada. Valorem molt positivament els acords assolits.

Per començar, es van establir quatre trobades temàtiques per abans de l’estiu. Es comptarà amb la presència dels equips tècnics dels cinc ajuntaments per avançar en les prioritats d’intervenció sobre quatre eixos principals: infraestructures i mobilitat, emergència social i habitatge, sistema productiu i patrimoni, i medi ambient i salut.

Valoració de la reunió del 18 de marc del 2021

Valorem positivament la presència i predisposició de l’equip de la presidència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) encapçalat per la seva presidenta, Ada Colau, i acompanyada per la presidenta del Consorci del Besòs, Janet Sanz, i el director de Presidència de l’AMB, Salvador Milà. També hi van assistir el regidor de presidència de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, i l’assessor d’estratègies de polítiques públiques, Carles Spa.

L’objectiu principal de la trobada era expressar la necessitat i urgència d’una intervenció estratègica i coordinada a la zona del Besòs que compti amb la presència activa de l’AMB juntament amb els municipis del seu entorn.

En aquest sentit, vam presentar eixos d’intervenció concrets i prioritaris que anirem treballant en les taules temàtiques acordades, a les quals s’hi sumarà l’AMB. Vam coincidir en el diagnòstic i en el compromís de treball conjunt.

El nostre segon objectiu era plantejar la necessitat de reforçar espais i instruments de coordinació i gestió ínter i supramunicipal. Davant d’això, la presidenta del Consorci del Besòs es va comprometre a potenciar aquest organisme com un espai i instrument de governança col·laborativa que pugui concretar i tirar endavant aquest treball coordinat entre municipis, AMB i teixit veïnal.

Com a punts positius de la reunió destaquem:

- La voluntat política de prioritzar la intervenció a la zona i dotar-la d’una agenda comuna intermunicipal amb suficients recursos per superar els dèficits estructurals que presenta.

- El reconeixement al treball fet i la plena predisposició de la presidència de l’AMB per construir una governança metropolitana des de baix on el moviment veïnal sigui present juntament amb ens municipals i supramunicipals.

- La voluntat política traduïda en accions i ajustaments per convertir el Consorci del Besòs en un instrument metropolità capaç d’allotjar aquest projecte de governança.

Creiem que sense justícia espacial la urgència social es distribueix desigualment i la zona del Besòs així ho demostra. Acumula factors de vulnerabilitat que fan que les condicions de vida siguin molt difícils, però també és una població i un territori amb moltes potencialitats.

Ara, el nostre treball segueix endavant conjuntament amb les administracions. El pròxim pas seran les taules de treball temàtiques que compten amb el compromís polític de tots els ajuntaments i de l’AMB per començar a transformar la zona Besòs i la vida de la seva gent. Seran necessaris acords, recursos i voluntat política que esperem que estiguin a l’alçada de les necessitats d’aquest territori.

Estarem present com fins ara amb el nostre treball quotidià, amatents i defensant amb convicció que una governança construïda des de baix que integri ens municipals i supramunicipals és la millor garantia per trobar solucions estructurals basades en la redistribució i la justícia per fer de la zona del Besòs un lloc de ciutadania plena.



FAVB (Federació d’ Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona); FAVB (Federació d’Associacions de Veïns de Badalona); FAVGRAM (Federació d’AAVV de Santa Coloma de Gramenet); FAVMIR (Federació d’Associacions de Veïns de Montcada i Reixac); CONFAVC (Confederació d’Associacions de Veïnals de Catalunya); Asociació de Veïns i Veïnas Barri Maresme; Agrupació de Veïns del Barri de Can Sant Joan; Asociació Veïnal Sant Joan Baptista; Plataforma Per la Conservació Tres Xemeneies