en defensa del del territori

Els Verds nord-catalans s'oposen al projecte d'aeroport a Andorra: "Planificadors bojos"

De moment, el govern andorrà “referma el suport a l’aeroport Andorra-la Seu com a quelcom ja materialitzat”, tot i que vol revisar, l’informe tècnic de la Cambra per després avaluar acuradament dos aspectes que seran claus en la decisió final sobre la infraestructura: l’impacte ambiental i la viabilitat econòmica, segons el digital Altaveu

Europa Ecologia - Els Verds País Català ha rebutja el projecte aeroportuari andorrà previst al pla d'Envalira, entre Grau Roig i Soldeu, i ho quaifiquen de "planificadors bojos", segons el digital La Clau.

La publicació es fa ressò d'un comunicat de l'organització on fa una crida per aturar-ho, "Atureu els projectes bojos" i recull les declaracions del portaveu dels Verds de la vall de Têt, Cerdanya i Capcir, David Berrué, que denuncia el model objectiu: “Andorra té previst construir un aeroport internacional per portar al seu territori clients“ de gamma alta ”procedents de l’altra punta del món. A 2000 m d’altitud, com si la muntanya fos un parc d’atraccions a gran altitud per als benestants". Defensa un futur basat en el "turisme local", oposat al mitjà de transport "climaticida".

L'article exposa que al Principat andorrà hi ha divisió d'opinions sobre el projecte impulsat per la Cambra de Comerç. és el cas de Carles Iriarte, president de l'Associació per a la Protecció d'Animals, Plantes i Medi Ambient d'Andorra (Apapma) que diu: "No hauríeu de fer aquest aeroport". Com que el país no disposa d’una llei d’avaluació d’impacte ambiental, la proposta d’establiment d’aquest aeroport obre un llarg període de debat. Els empresaris andorrans es pregunten per la viabilitat d’aquesta infraestructura, justificada pel desig del petit estat dels Pirineus de deixar la llista curta de països del món sense aeroport propi.

SIMULACIÓ DE L'AEROPORT PRESENTADA DES DE LA CAMBRA