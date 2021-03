Covid-19

El Govern balear exclou de la vaccinació el personal de conservatoris, centres d’adults i escoles d’idiomes

El dimecres 3 de març, en la sessió de la Comissió Paritària de Seguretat i Salut de la Conselleria d’Educació, la Conselleria va informar que el procés d’immunització del personal que fa feina als centres educatius seguiria la programació establerta el 26 de febrer pel Consell Interterritorial del Sistema de Salut espanyol al document “Estratègia de vaccinació front a la covid19”.

En funció d’aquest document, ara tocava inocular el vaccí als grups 6B (personal docent i no docent d’educació infantil i educació especial) i 6C (resta del personal docent i no docent dels centres educatius).

Idò, segons han comprovat els delegats de prevenció de l’STEI Intersindical, el Govern no cita el personal dels centres d’adults, les escoles oficials d’idiomes, els conservatoris i escoles superiors perquè, segons Salut, “no tenen la consideració de personal essencial”.

El sindicat recorda que el personal que fa feina a aquests centres ho fa en les mateixes condicions que els dels CEIP, IES o CIPF: presencialment dins aules, amb alumnat que no està vaccinat i sense distàncies de seguretat adients. Per això l’STEI Intersindical demana al Govern que no exclogui ningú del procés de vaccinació en funció de la tipologia del centre on fa feina.

Així mateix, l’STEI Intersindical demana al Govern que planifiqui ja la immunització del personal de les escoles de música, el Conservatori Superior, els centres de professorat, l’ESADIB, els centres assistencials 0-3.

Davant la possibilitat que no hagin arribat prou dosis per a tots els col·lectius que fan feina al sistema educatiu, l’STEI Intersindical vol recordar que els primers dies del mes de febrer va recordar tant a Educació com a Salut que, a l’hora de fer el càlcul, tenguessin en compte tots els professionals que fan feina als centres: ATE, personal de neteja, de menjadors, d’escoletes matineres, de transport escolar...