El GOB se suma a la xarxa de pagesos multiplicadors de llavors de l'Associació de Varietats Locals

L'Associació de Varietats Locals i el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB han signat un conveni de col·laboració per tal de fomentar la recuperació i conservació de les varietats locals de Mallorca, deguda l’elevada erosió genètica d'aquestes.

El GOB té per objectiu contribuir al coneixement i a la conservació de la biodiversitat, i en especial de les espècies i els ecosistemes propis i els espais naturals on es troben. A través d'aquest acord s'estableix la facilitació de materials i coneixements entre ambdues entitats sobre la recuperació de varietats locals per obtenir uns resultats satisfactoris en termes formatius i productius.

D'aquesta manera, entra a formar part a la xarxa de multiplicadors de llavors de l’Associació de Varietats Locals, que ens facilitarà material vegetal per poder produir i difondre entre les nostres finques, així com informació i documentació en relació amb les varietats locals.

Així mateix, aquesta col·laboració, enmarcada dins la custòdia del territori, també contempla la creació d'un reservori de varietats locals de diferents espècies vegetals entre les diferents finques col·laboradores del GOB, especialment a la Trapa.