Investidura

CxR veu l'acord com a "mostra de la voluntat d'avançar en direcció a l'establiment d'un nou full de ruta" cap a la independència

Constituents per la Ruptura (CxR), entitat que forma part de la CUP-UNCPG, ha valorat "molt positivament" l'acord d'investir ERC, "ens felicitem pel resultats de la votació que ratifica l'acord entre CUP-Guanyem i ERC!", remarca la formació.

Diuen que l'acord "mostra la voluntat d'avançar en direcció a l'establiment d'un nou full de ruta de totes les forces que lluitem per la República catalana, tot i que entenem que aquest acord és un punt de partida i no un final de trajecte".

També permet centrar el focus en els dos principals eixos que han de servir per donar l'empenta necessària vers "la ruptura amb el Règim del 78 i la sobirania plena: el dret a l'autodeterminació i les polítiques socials i de rescat ciutadà".

Tanmateix, CxR remarca que és urgent una taula de treball de totes les forces rupturistes que no se centri només en pactes de governabilitat sinó "en crear les eines i les bases per a l'embat democràtic de ruptura".

En aquesta línia considera que l'acord és millorable i anima a totes les parts a millorar-ho en relació a "donar protagonisme al debat constituent i a la participació ciutadana en la construcció del model de país que volem".

Així com "adequar el Consell per la República per que sigui l’eina comuna de tot el moviment independentista i avançar en aspectes poc o gens recollits per l'acord com: les polítiques d'igualtat de gènere, la defensa de la llengua o l'atur juvenil".

I també en "crear estructures de transparència, participació ciutadana i control democràtic respecte a les decisions importants del proper govern".

CxR considera "aquestes propostes assolibles, i creiem imprescindible la unitat estratègica de tot el món independentista vers una sobirania rupturista, cap a una República catalana al servei de les classes populars".