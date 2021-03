pobresa energètica

CUP: "Endesa hauria d'assumir el 100% de deute acumulat per pobresa energètica"

La CUP considera que Endesa hauria d'assumir el 100% del deute acumulat per pobresa energètica de més de 35.000 famílies. Després que s'haja fet públic que la Generalitat, administracions locals i l'empresa subministradora assumiran el deute acumulat dels últims sis any, els anticapitalistes han constatat que la subministradora hauria de fer-se càrrec íntegrament de la despesa en tenir un benefici net anual de "prop de 1.000 MEUR". En un comunicat, la formació ha lamentat que s'haja "trigat tant" en fer ús de la regulació i que s'haja deixat "milers de famílies a la intempèrie "durant tot este temps". També han destacat que queda evidenciada la necessitat d'impulsar una empresa energètica pública catalana tal com han acordat amb ERC.

La formació ha celebrat que es condemni el deute a les famílies afectades i evidencien que esta "victòria parcial és mèrit de les entitats en contra de la pobresa energètica i el moviment veïnal", que han estat els últims anys lluitant perquè el deute no l'hagen d'assumir les persones en situació de vulnerabilitat.