14-F

La CUP-UNCPG reivindica que cal una millora del transport públic

El transport públic té un pes important en la mobilitat, però amb una major concentració a les àrees metropolitanes, tot i que sense oferir-se un servei adequat i amb una accessibilitat molt desigual i discriminatòria entre municipis (com en el cas de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’AMB), o per a un transport interurbà per unir capitals.

Més enllà, en territoris de menor densitat poblacional la oferta és residual i utilitzada per usuaris captius per manca de recursos o limitacions físiques. Aquesta oferta està motivada sovint per un regulatori que exigeix una oferta mínima, i per uns interessos empresarials derivats del model de concessions opaques més preocupades per moure ferralla que per oferir un bon servei als usuaris, que les fa poc competitives i mal connectades.

El transport públic és una de les principals problemàtiques a les comarques gironines, el model actual és insuficient i cal apostar per un model sostenible.Dani Cornellà, cap de llista per la demarcació de Girona, ha reivindicat que la xarxa de transport públic és totalment deficient, que no respon a la necessitat dels veïns i que genera que la població es desplaci amb vehicle privat. Montserrat Vinyets ha denunciat que aquest darrer fet s'agafa com a motiu per augmentar les infraestructures viàries que no fan més que potenciar la destrucció del territori i el model de transport privat.

Non Casadevall ha criticat l'actual gestió del govern municipal que tot i tenir una taula de mobilitat no s'ha posat en marxa i no està en ple funcionament. També ha denunciat el projecte de la urbanització del carrer Divina Pastora i ha reivindicat la municipalització de serveis com la recollida de deixalles i l'aigua, que actualment està en mans de Santi Vila.

A més, la candidatura municipalista Sumem Banyoles ha mostrat suport públicament a la candidatura encapçalada per Dolors Sabater per a les eleccions al Parlament del 14F.