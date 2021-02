moviment veïnal

Mobilització per paralitzar la construcció d'una nova rotonda a Benifaraig de València

Les associacions de veïns Benifaraig , Poble Nou i Borbotó de València, amb el suport de l' col·lectiu Per l'Horta , han organitzat aquest diumenge un acte de protesta per demanar a la Diputació la paralització de la construcció de la rotonda nord de Benifaraig, que forma part de el pla d'actuacions a la carretera CV-315 (camí de Montcada).

Durant l'acte s'ha llegit un manifest i s'ha penjat una pancarta amb el lema 'No més asfalt a l'horta! Prop de la zona on està prevista la construcció de la rotonda.

En aquesta línia, el col·lectiu ha denunciat que el projecte de la Diputació s'ha desenvolupat "d'esquena a la ciutadania" i "sense escoltar les seves preocupacions i necessitats", ha indicat Per l'Horta en un comunicat. A més, el text demana l'obertura d'un procés "autèntic" de participació ciutadana que "tingui en compte les propostes de l'veïnat i prengui en consideració diferents alternatives".

Igualment, el manifest destaca la "preocupació" de l'veïnat per la "imminent" construcció de la rotonda nord de Benifaraig anunciada per la Diputació, que, segons el parer del col·lectiu, "condicionaria la totalitat de les actuacions en el camí de Montcada".

Així mateix, han denunciat que aquesta infraestructura "suposa l'expropiació de més de 2.200 metres quadrats de l'horta de València, un espai protegit per la Llei 5/2018", han criticat que la nova rotonda "està projectada en un dels punts més crítics de el camí de Montcada, per on creuen centenars de nens fins a quatre vegades a el dia acompanyats de familiars per accedir a l'escola "i han qüestionat" per què no s'ha valorat fer-la davant de l'cementiri, com s'ha reclamat des de fa anys ".

Les associacions veïnals i Per l'Horta han defensat que la "prioritat absoluta" de les actuacions de la Diputació en el camí de Montcada "hauria de ser la pacificació de el trànsit, en lloc d'una suposada necessitat d'incrementar la fluïdesa de la circulació de vehicles motoritzats que sembla afavorir el projecte amb la inclusió de diferents rotondes ".

El text també remarca que una via pacificada "faria innecessari el mur protector instal·lat a Benifaraig", per la qual s'exigeix la retirada "immediata" de la mateixa.

Finalment, els col·lectius han defensat una "mobilitat sostenible a peu o amb bicicleta" i la "protecció de l'horta" perquè, han remarcat, "la combinació d'aquestes dues demandes es podria aconseguir amb la utilització preferent de camins ja existents, reservats per a usos agraris i el pas de vianants i ciclistes ".