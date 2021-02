Per la República

La moratòria de les bales de foam i de la participació de la BRIMO als desnonaments obren les negociacions per formar govern

En la tercera reunió mantinguda amb ERC avui al matí i tal com ha estat fent la darrera setmana, la CUP Un nou cicle per guanyar ha posat com a condició prèvia i immediata a qualsevol tipus de negociació aturar les “hemorràgies” que hi ha hagut en l’acció política dels partits que han format part del Govern durant la passada legislatura i que vulneren el dret a l’habitatge i el dret a la protesta. En aquest sentit, els anticapitalistes valoren positivament que ERC s’avingui a treballar per posar fi a les hemorràgies que avui pateix el país, condició urgent, prèvia i necessària perquè la CUP es mantingués asseguda a la taula de negociacions per encarar la propera legislatura.

La prioritat de la candidatura ha estat situar en un primer nivell la necessitat urgent de posar fi a l’ús de bales de foam per part de les brigades antiavalots dels mossos d’Esquadra; la no intervenció de les unitats antidisturbis als desnonaments i cessar les acusacions particulars de la Generalitat de Catalunya contra moviments socials, activistes i el moviment popular a favor del dret a l’autodeterminació. La formació considera que un compromís per abordar aquestes qüestions de “sentit comú i imprescindibles” era necessari abans d’”asseure’s a parlar de res més”. Asseguren que “estaran amatents a que els compromisos assolits siguin una realitat a curt termini”.

En aquest sentit, a la reunió mantinguda amb el grup republicà s’ha acordat treballar per dur a terme accions immediates en els àmbits de la repressió exercida pel departament d’Interior i de l’emergència habitacional, així com seguir treballant amb mesures més estructurals al respecte per tal de garantir un habitatge digne i una transformació del model policial. Per tal de dur-ho a terme, es generarà un equip jurídic amb representants dels dos grups i que es reuniran els propers dies.