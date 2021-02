8-M

La Intersindical convoca vaga el 8 de Març

L’objectiu de la vaga és denunciar un cop més les múltiples desigualtats, discriminacions i violències que pateixen les dones en l’àmbit laboral.

La Intersindical ha convocat per tercer any consecutiu Vaga General pel 8 de Març. acompanyant el conjunt de mobilitzacions previstes pel moviment feminista organitzat.

El sindicat comparteix el conjunt de denúncies i reivindicacions que planteja el moviment feminista i constata que només la independència i la seva concreció en una República catalana independent feminista contribuirà a eradicar revertir totes les opressions que pateixen les dones, a la feina i a tot arreu.

Per a la Intersindical, "La sobreexplotació que pateixen les dones en molts sectors però específicament en el sector dels treballs de la llar on un 32% de dones, la majoria d’elles en situació administrativa irregular, treballen sense contracte ni cap mena de dret laboral; la temporalitat i parcialitat dels contractes de treball ocupats majoritàriament per dones; la bretxa salarial que s’incrementa i es perpetua al llarg de la vida fins assolir un 46% en l’edat de jubilació; la dificultat d’accedir a llocs de responsabilitat amb salaris més alts així com l’assumpció de les tasques de cura que dificulten o impossibiliten directament la progressió de la carrera professional en igualtat de condicions que els homes; l’atur i la precarietat creixent entre les joves, la invisibilització del treball de la llar, ni reconegut, ni remunerat, són entre moltes altres, algunes de les discriminacions i desigualtats que expliquen perquè la taxa de pobresa s’enfila fins el 27,9% en el cas de les dones, Així mateix cada dia continuen patint assetjaments en l’entorn laboral pel fet de ser dones".

Remarca que la pandèmia ha agreujat encara més les precàries condicions de vida de la classe treballadora i ha impactat de manera més cruenta sobre les dones.

Tots ells, són entre molts altres, arguments més que sobrers per plantejar-se la Intersindical convocar per tercer any consecutiu i !acompanyant el conjunt de mobilitzacions previstes pel moviment feminista organitzat, la convocatòria de vaga general pel 8 de Març".