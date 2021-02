14-F

La CUP-UNCPG reivindica un nou model de transició ecològica que pugui fer front a l’actual crisi climàtica

La formació aposta per un model de sobirania energètica que sigui democràtic, popular, descentralitzat, renovable, autosuficient i sense nuclears per al conjunt dels Països Catalans. Ha volgut deixar palés la feina feta des dels municipis com Viladamat, on aposten per la construcció d’una comunitat energètica per a les veïnes.

En la roda de premsa celebrada aquest matí a Viladamat, l'alcaldessa d’aquest municipi, Dolors Pons ha reivindicat que durant els últims anys, el model energètic català s’ha caracteritzat per l’ús de les energies fòssils, especialment del petroli, el gas natural i la nuclear, i en menor mesura el carbó: “Un model que se sustenta sobre fonts d’energia no renovables, centralitzat, en mans de poques empreses de matriu espanyola o multinacional, i d’una eficiència molt baixa.”

Dani Cornellà ha manifestat que: “Cal avançar cap a un model d’energia que permeti disposar dels serveis que possibilitin que les persones visquin dignament. Després de dècades sense una política energètica pròpia i de presentar dades de generació de CO2 que sobrepassen els límits establerts pels acords internacionals, és hora que Catalunya sigui capaç de basar el seu model energètic en les fonts d’energia renovables i els sistemes distribuïts, aconseguir una economia lliure d’emissions fòssils i de contaminació nuclear als sistemes naturals.”

L’actual cap de llista per Girona, Dani Cornellà ha reivindicat el model de transició ecològica pel qual aposta la CUP: “el decreixement energètic ha de ser l’horitzó al qual hem de tendir, ja que és materialment impossible substituir el consum energètic actual que se satisfà a partir de combustibles fòssils per un consum energètic cobert exclusivament a partir de fonts

renovables. La descarbonització de l’activitat humana tindrà èxit en la mesura que visquem, produïm i ens desplacem gastant menys energia i, secundàriament, obtenint l’energia a partir de fonts renovables.”

Ignasi Sabater ha posat de manifest que la CUP defensa l’energia i el seu accés com un dret bàsic i que no pot ser objecte de mercadeig capitalista: “Per això apostem per un model de sobirania energètica que sigui democràtic, popular, descentralitzat, renovable, autosuficient i sense nuclears per al conjunt dels Països Catalans.”

Viladamat és un municipi on la CUP governa amb majoria absoluta fa gairebé 10 anys, i queda palès el model de transició energètica que fa anys que s'està duent a terme des del municipi. L'Ajuntament de Viladamat i l’escola municipal tenen plaques solars instal·lades des de fa anys, i avui han anunciat un nou projecte on Dolors Pons ha anunciat: “Muntarem plaques fotovoltaiques al sostre del local social de Viladamat on hi ha un espai de 600 m2, i farem una comunitat energètica per què totes les veïnes i veïns que hi vulguin, pugui participar. Com a CUP apostem perquè cada poble pugui tenir la seva comunitat energètica per a poder donar una sortida al model d’energia actual d’aquelles veïnes i veïns que hi

vulguin participar.”

Finalment Dani Cornellà ha recordat que aquest hivern les nostres veïnes i veïns han vist com les empreses energètiques que tenen el control energètic del territori han augmentat les nostres factures un 27%, però també ha recordat que als últims anys aquestes factures han augmentat un 60%, un augment que no és comparable a cap augment que hagi patit cap altre servei bàsic.