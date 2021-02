lluita institucional

La CUP Tortosa demana al pròxim ple la implementació de polítiques realment feministes

Aquest matí en roda de premsa Selene Alberich, militant de la CUP Tortosa, ha explicat els acords que la CUP vol que s’aprovin al pròxim ple del març en matèria de feminisme. Alberich ha explicat com la crisi social i econòmica derivada de la crisi sanitària està tenint un impacte més gran en les dones “sobretot en aquelles que es troben socialment i econòmica en situacions de més precarietat i de major vulneració de drets.”

“La crisi ha augmentat les desigualtats ja existents en matèria laboral” ha assenyalat Alberich “i la situació d’atur i els expedients de regulació temporals d’ocupació que pateixen moltes dones ha fet augmentar els casos de pobresa”. En aquest sentit, la cupaire ha recordat que segon l’Idescat “la taxa de pobresa femenina supera en sis punts la masculina i anirà a pitjor si no es fan polítiques que reverteixin aquesta situació.” Per això, la formació creu que és urgent que les institucions implementen polítiques realment feministes i que vagin més enllà de les polítiques d’aparador.

“Fer polítiques feministes no vol dir posar-se un llaç lila a la camisa el 8 de març, sinó dur a terme polítiques que milloren les condicions de vida material de la població” ha insistit la cupaire. Entre els acords que portaran a debat al consistori, la CUP demana l’empadronament immediat i urgent de les dones migrants a la ciutat i alerta que l’Ajuntament “està incomplint la llei i vulnerant els drets de moltes de les veïnes de Tortosa”, treballar per la municipalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància o establir clàusules per evitar l’escletxa salarial entre homes i dones als contractes i licitacions que efectuï l’ajuntament.

Finalment, el regidor Sergi Arnau, ha recordat que també presentaran una moció que insta al consistori a donar suport a Pablo Hasél.