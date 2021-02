14-F

La CUP denuncia la precarietat laboral juvenil i proposa una renda bàsica universal per a tothom

La Forja i el SEPC participen a la roda de premsa de la CUP, on les joves i estudiants han posat de manifest les dificultats per accedir a una feina i un habitatge digne.

La Candidatura d’Unitat Popular ha reivindicat la precarietat juvenil i les dificultats per accedir a una feina estable. Eloi Güell, número 7 a la llista per Girona, ho ha manifestat avui en una roda de premsa davant l’Oficina de Treball de Girona: “Ara estem en el pitjor moment de les últimes dècades, però el pitjor és que no hem tocat fons. Ens trobem en una situació d’emergència on només 2 de cada 10 joves podem emancipar-nos.” Eloi Güell, de 25 anys i militant de la Forja, ha posat sobre la taula que els joves que treballen es gasten el 60% del seu salari en pagar un pis o un lloc on viure. A més a més, també ha posat de relleu que d’entre els joves que poden treballar, el 70% d’ells tenen contractes temporals, que dificulten l’emancipació d’aquests i la seva formació.



Güell, ha reivindicat la proposta de la CUP per aquest nou mandat: “Nosaltres ens plantem i passem de la protesta a la proposta, i proposem implementar una Renda Bàsica Universal de 750 € pels adults i 150€ pels menors que permeti subsistir mínimament i que es pagarà amb una reforma fiscal que només afectarà el 20% de persones més riques.”



Judit Costa, número 14 per Girona i ex-portaveu de La Forja, ha fet una crida a les urnes pel 14F, deixant palès que els joves compartim la majoria de problemes que pateix la major part de la població, però alguns d’aquests problemes s’accentuen greument en el nostre cas. Costa ha manifestat: “Plantegem una expropiació de pisos i cases dels grans tenidors: dels fons voltor i els bancs, que acumulen milers d’habitatges buits per especular, mentres milers de famílies es queden sense sostre. És de sentit comú garantir que tothom tingui un lloc on viure a un preu assequible.”



Alba Artés, suplent de la llista i ex-militant del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, ha manifestat que amb els preus desorbitats que paguem pels nostres estudis, amb un 40% d’atur juvenil i la majoria de les feines temporals els joves som carn de canó d’aquest sistema.