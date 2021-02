14-F

La CUP demana aturar el canal Xerta-Sénia i reclama preus justos pels productes de la pagesia

La formació a les Terres de l’Ebre realitza avui una acció de denúncia després que a les portes de les eleccions, el diputat d’ERC Lluís Salvadó anunciava que el Govern català disposava de 50 milions d’euros per a fer el canal “Xerta-Santa Bàrbara”. Els cupaires han volgut recordar que “Al 2002 el govern espanyol del PP va incloure al Xerta-Sénia al P lan Nacional de Regadíos que estava inclòs dins el Plan Hidrológico Nacional de la cuenca del Ebro amb Miguel Aria Cañete.

Des d’aleshores, el moviment social de referència al nostre territori, la Plataforma en Defensa de l’Ebre ha vingut denunciant i oposant-se a la seua construcció.” Seguint el fil de la història contextualitzen que “Al maig de 2003, l’últim govern de Pujol amb Artur Mas de Conseller en Cap, va publicar al DOGC el projecte de concessió del regadiu del Xerta-Sénia, sobredimensionat i amb la clara vocació de mercadejar amb l’aigua de l’Ebre cap al País Valencià i Múrcia. I ja amb el Tripartit s’inicien les obres del canal fins a data d’avui amb independència del color polític de la Generalitat i de l’Estat.”

La CUP denúncia de forma clara: “es vol construir un regadiu sense regants. Es continua construïnt un regadiu sense regants o n’hi ha tant pocs que es porta més de 10 anys buscant-ne. No deixaria de ser una anècdota si no s’haguessin invertit ja 91M d’euros i ara per part d’ERC se n’han anunciat 50 més dels 350 M del cost total del projecte. Com pot ser que un govern pugui invertir 140M en un canal sense regants i no sap invertir 6M d’euros al Delta de l’Ebre?” Recorden també “l’aposta decididament pel sector primari: per la pagesia, la ramaderia I la silvicultura. El problema de la pagesia és no tenir uns preus justos i la Generalitat des de fa dècades que només fa polítiques que afavoreixen l’agroindústria.”

Finalment, la formació anticapitalista a les Terres de l’Ebre diu “La fòrmula és molt clara: a menys cabals i menys sediments, la mort del Delta està assegurada. Amb la insistència del regadiu del Xerta-Sénia i la consolidació del transvasament a Tarragona, com ens hem de creure que el govern català està compromès amb l’Ebre i el Delta? Rebutgem l’ampliació del Xerta-Sénia o Xerta-Santa Bàrbara i instem al govern a treballar per aturar la pèrdua de la pagesia familiar de les Terres de l’Ebre.”