Aigua

Entitats ecologistes insten als partits a incorporar 10 mesures per l’aigua

Un ampli ventall d’organitzacions i entitats de Catalunya (Agora del Besòs, Aigua és Vida, Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública, Ecologistes en Acció, Enginyeria sense Fronteres, Grup de Defensa del Ter, Plataforma de Defensa de l’Ebre, Plataforma Preservem el Litoral del Maresme, Prou Sal, Taula de l’Aigua del Llobregat) han tornat a reivindicar el que ja van denunciar durant la campanya electoral: l’escassa presència de l’emergència climàtica en el debat polític, especialment d’una problemàtica clau a Catalunya, com és la de l’aigua.

En un decàleg de propostes, aquestes entitats s’han adreçat a tots els equips negociadors dels respectius partits polítics, per a què incorporin diversos aspectes relacionats amb l’aigua als possibles acords de govern. Les propostes van des de mesures urgents relacionades amb la planificació hidrològica i la salvaguarda d’ecosistemes, fins a la consideració plena de l’aigua com a Dret Humà.

Concretament, el decàleg presentat insta a incorporar el [1] Dret Humà a l’Aigua ì al Sanejament a la legislació catalana, [2] les mesures necessàries per a obtenir el bon estat ecològic de totes les masses d’aigua a Catalunya, [3] garantir el compliment estricte i prioritari dels cabals de manteniment, [4] única possibilitat d’accedir a les concessions de captació a les administacions o empreses públiques, [5] endegar un programa de modernització dels regadius on l’estalvi d’aigua generat es dirigeixi a garantir els cabals de manteniment, [6] complir el retorn de cabals al Ter, [7] fomentar la participació ciutadana amb la recuperació i readaptació dels Consell de Conca, [8] auditar l’explotació minera d’Iberpotash al tram mig de la conca del Llobregat, [9] modificar les normatives que dificulten els acords democràtics decidits pels plens municipals per a remunicipalitzar els serveis d’aigua i endegar una oficina de suport als municipis que vulguin recuperar la gestió directa de l’aigua i [10] adreçar els fons europeus per a la recuperació econòmica ‘Next Generation UE’ a reforçar el sector de la gestió pública, aconseguir el bon estat ecològic de totes les masses d’aigua i a implementar les mesures necessàries d’adaptació als efectes de la crisi global.