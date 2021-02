El vot per a la CUP és el vot útil antifeixista

El dissabte passat a quarts de dotze de la nit, VOX va anunciar que faria un míting a la ciutat de Reus amb presència del seu número dos, Ortega Smith. L’antifeixisme de la ciutat i la comarca es va organitzar ràpidament per plantar-li cara. Com no podia ser d’altra manera, les militants de la CUP i de l’Esquerra Independentista vam participar de la convocatòria i vam fer veure a VOX que no són benvinguts a la nostra ciutat.

Es dóna la casuística que el partit d’ultradreta i la CUP ens disputarem un diputat en els propers comicis del 14 de febrer. La nostra organització no només és un bastió contra el feixisme a nivell d’estratègia política, discurs i propostes, sinó que es troba en la situació que, obtenint representació per portar la veu del territori al Parlament, evitarà que entri la llista de VOX a la circumscripció. És el que en diem el vot útil antifeixista.

El debat de la normalització

Actualment, hi ha un debat als mitjans de comunicació sobre de quina manera s’ha d’encarar la presència de VOX en aquesta campanya. Aquest debat, al nostre entendre, arriba tard. Mentre, per una banda, es fan aquestes consideracions, per l’altra els entrevisten i els deixen participar dels debats electorals equiparant-los a un partit normal i, de retruc, normalitzant també els seus postulats d’odi contra les persones migrades, el col·lectiu LGTB i les dones.

Aquest debat també existeix al carrer, per descomptat. Hi ha qui creu que, davant convocatòries com la de Reus del cap de setmana passat, s’ha de “fer un Tortosa”, és a dir, fer-los el buit. Però com adverteix el fotoperiodista Jordi Borràs, “Ignorar l’extrema dreta, el feixisme, la dreta radical populista no fa que desapareguin”. L’Esquerra Independendista sempre hem defensat que el feixisme avança si no se’l combat.

Estratègia antifeixista

Un altre exemple d’estratègia antifeixista en la línia combativa és la intervenció del diputat de la CUP Carles Riera en el debat electoral de TVE. Quan el candidat del partit ultradretà va engegar el seu discurs racista i islamòfob, Riera va plantar-se i va demostrar contundentment el seu rebuig vers la normalització de les proclames d’odi a la televisió pública. El discurs de VOX no ha d’ignorar-se sinó afrontar-lo de cara, de manera crítica i des d’una perspectiva de defensa dels drets humans.

Riera també advertia que Europa té una record molt recent del perill que aquests discursos suposen. La CUP sempre hem defensat aferrissadament la importància de la reparació històrica i la denúncia del feixisme. És una obligació de les institucions públiques dur a terme tasques de sensibilització, divulgació i reparació com a denúncia i prevenció del feixisme que ens facin entendre també el moment actual.

I, en aquesta mateixa línia, cal tenir en compte per què el populisme que pregona VOX cala en la nostra població. En moments de crisi profunda com l’actual, atiar el foc i polaritzar l’opinió pública en detriment dels més vulnerables dona rendiment electoral. Però cal advertir a la classe treballadora que l’extrema dreta només té com a prioritat defensar els interessos dels més rics. A més a més de combatre’ls de cara, recuperant pam a pam el terreny que han invadit, la millor estratègia antifeixista és treballar per una transformació social anticapitalista, feminista i ecologista.