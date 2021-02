14-F

Constituents per la Ruptura (CxR) aposta perquè la CUP-Guanyem assumeixi tasques de govern

Constituents per la Ruptura

Constituents per la Ruptura (CxR) aposta perquè la CUP-Guanyem assumeixi tasques de govern que permetin avançar en les propostes de rescat social i de lluita contra la repressió en un full de ruta compartit cap a la República catalana, segons un comunicat fet públic aquesta tarda, encapçalat amb la pregunta "14F, ARA QUÈ?"

Puntualitzen que "la falsa disjuntiva entre dreta i esquerra que fan determinats grups autoanomenats “progressistes” (blanquejant el PSC-PSOE, partit reaccionari, monàrquic i del 155) pretén anul·lar la lluita vers la ruptura i la revolució democràtica que representa el procés d’independència de Catalunya".

CxR és una organització que forma part de la candidatura CUP-Guanyem, celebra la victòria de les forces rupturistes en les eleccions del dia 14 de febrer. Considera que a Catalunya, "la ruptura només està representada pel moviment republicà independentista". Entenen per forces rupturistes aquelles que cerquen la fi del règim autoritari i postfranquista del 78.

En aquesta línia, assenyala que "avançar cap a la ruptura requereix acomplir uns eixos imprescindibles a escala social i política: prioritzar la salut, el rescat social, la recuperació de les lleis socials vetades, la transparència en la gestió, la sobirania energètica i la sostenibilitat, l’avenç en la participació ciutadana i un canvi en la política de seguretat que posi fi a la repressió i que porti a un control realment democràtic dels Mossos".

En relació amb la seguretat i la fi de la repressió és "absolutament imprescindible" puntualitzen "posar sobre la taula de negociació rupturista per entrar a govern determinats temes (reclamats des de fa molt de temps per plataformes i xarxes solidàries) com ara la prohibició de les bales de foam, nous protocols d'actuació policial, la dissolució de les BRIMO i ARRO, etcètera.